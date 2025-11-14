Cote d'Ivoire: Journée nationale de la Paix - L'Union des Houphouëtistes appelle à l'unité et à la responsabilité citoyenne

À deux jours de la célébration de la Journée nationale de la Paix, prévue le 15 novembre 2025, l'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a lancé un message fort en faveur de l'unité, de la cohésion nationale et de la responsabilité citoyenne.

Dans un contexte politique marqué par la récente élection présidentielle et à la veille des législatives du 27 décembre 2025, l'organisation entend rappeler l'importance de préserver un climat serein pour consolider les acquis démocratiques de la Côte d'Ivoire.

Dans son communiqué publié le 13 novembre à Abidjan, l'UHR salue la maturité politique et civique démontrée par les Ivoiriens lors du scrutin présidentiel. Selon le mouvement, le climat apaisé qui a caractérisé cette élection constitue une avancée notable et un motif d'espoir pour l'avenir démocratique du pays. L'UHR rend également hommage à l'ensemble des forces politiques et sociales qui ont privilégié le dialogue, en droite ligne avec l'héritage du Président Félix Houphouët-Boigny, dont la célèbre maxime, « la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement », reste plus que jamais d'actualité.

Fidèle à cette vision fondatrice, l'UHR formule trois appels majeurs. D'abord, aux acteurs politiques, invités à préserver la sérénité nationale et à éviter toute action pouvant fragiliser la cohésion retrouvée. Ensuite, à la jeunesse, considérée comme un acteur clé de la démocratie : l'organisation l'encourage à se mobiliser pour la paix, la tolérance et l'expression constructive des valeurs républicaines. Enfin, aux institutions de la République, à qui incombe la responsabilité d'organiser des élections législatives libres, transparentes et inclusives, gage de confiance et de stabilité politique.

Au-delà de ces interpellations, l'UHR rappelle que la paix demeure la condition première du développement, de la prospérité collective et du progrès social. En cette Journée nationale de la Paix, elle appelle chaque citoyen à s'engager personnellement et quotidiennement pour la préserver. Pour l'organisation, la paix n'est pas seulement un idéal, mais un comportement à promouvoir dans les actes, les paroles et la gestion des divergences.

« Ensemble, faisons de la paix notre victoire commune », conclut l'UHR dans son message, réaffirmant ainsi son attachement à une Côte d'Ivoire unie, stable et résolument tournée vers l'avenir.