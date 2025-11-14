Cote d'Ivoire: Cop 30/Promotion d'une mobilité propre - Le secteur du transport se positionne comme levier de résilience climatique

Le parc automobile de l'administration publique veut réduire son empreinte carbone en dépendant moins des carburants fossiles. Appuyé par Expertise France, un projet ambitieux d'acquisition de véhicules électriques a été présenté le 12 novembre, en marge de la Cop 30, au Brésil.

La participation de la Côte d'Ivoire à la Cop 30 met en lumière les secteurs les plus exposés et les plus stratégiques pour l'atteinte de ses ambitions climatiques. Parmi eux, le secteur des transports, l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, il représente le troisième poste d'émission du pays. Il est désormais appelé à devenir un pilier de la résilience climatique et de la durabilité environnementale.

C'est ce qu'a indiqué, le 12 novembre, Jean-Marc Atché, directeur de la planification, des statistiques, des projets et de la prospective au ministère des Transports, lors d'un side event organisé sur le pavillon de la Côte d'Ivoire à Belém.

« La vision du ministère des Transports, sous la conduite éclairée et responsable du ministre Amadou Koné, est de changer la donne dans ce secteur en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Nous voulons en faire un véritable levier de résilience climatique, de modernisation technologique et de durabilité environnementale », a-t-il déclaré.

Un appel fort aux bailleurs

Cette vision écoresponsable se concrétise à travers un programme majeur : le Projet d'intégration et de déploiement progressif des véhicules électriques au sein du parc automobile de l'administration publique de Côte d'Ivoire. Présenté comme l'un des engagements clés de la Côte d'Ivoire dans sa stratégie climat, ce projet en attend désormais l'appui des bailleurs. Son coût est estimé à 11 milliards de F CFA pour un déploiement prévu dès 2026.

« L'étude est finalisée et une communication en Conseil des ministres est en préparation. Nous sommes actuellement dans la phase de mobilisation des financements. Nous lançons donc un appel à tous les partenaires financiers, car nous avons besoin d'appui pour ce projet exemplaire que nous espérons démarrer en 2026 », a expliqué Jean-Marc Atché.

5 050 véhicules électriques pour l'administration publique

Appuyé techniquement et financièrement par Expertise France, filiale du groupe Afd, ce projet constitue un jalon essentiel de la politique nationale de mobilité durable. Il vise à réduire de manière significative les émissions de CO₂ liées aux déplacements administratifs.

Le parc automobile de l'administration publique compte aujourd'hui 35 000 véhicules, dont aucun n'est électrique. À l'horizon 2030, il devrait atteindre 50 000 véhicules, dont 5 050 électriques, acquis grâce au projet. Celui-ci prévoit aussi l'installation de 1 700 bornes de recharge dans les villes d'Abidjan, Bouaké, San Pedro, Korhogo et Odienné.

Trois objectifs principaux sont visés : réduire les émissions de gaz à effet de serre de 13 000 à 19 000 tonnes de CO₂ d'ici 2030 ; diminuer la dépendance aux carburants fossiles ; positionner l'administration publique ivoirienne comme modèle de transition énergétique en Afrique de l'Ouest.

10 % de véhicules électriques dans tout le pays d'ici 2030

Au-delà de l'administration, l'État ivoirien ambitionne, dans le cadre de ses CDN 3.0, de faire de la mobilité électrique un pilier de sa stratégie climat. Il s'est fixé l'objectif d'atteindre 10 % de véhicules électriques dans l'ensemble du parc automobile national d'ici 2030. Sur les deux millions de véhicules actuellement recensés, seuls 1 000 sont électriques.

« Ce projet va positionner la Côte d'Ivoire comme pionnière sur le continent dans la transition vers une administration verte. Sa réussite nécessite l'appui combiné des bailleurs et partenaires techniques, via des dons climatiques, des financements concessionnels et des partenariats public-privé pour les infrastructures de recharge. Il présente aussi un triple intérêt pour les bailleurs : l'impact climat est mesurable, il est réplicable à l'échelle régionale et offre une forte visibilité internationale », a insisté Jean-Marc Atché.