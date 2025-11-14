Cote d'Ivoire: Bingerville - La CEDEAO aux côtés des victimes des inondations de 2022

Conduite par Dr Sintiki Tarfa Ugbe, Directrice Humanitaire et des affaires sociales, une délégation de la Cedeao, a effectué une visite de terrain à Bingerville en Côte d'Ivoire, le mercredi 12 novembre 2025. Elle s'est rendue aux côtés des victimes des pluies diluviennes survenues en 2022. Ces inondations, il y a 3 ans avaient fait perdre à ces personnes des proches et des biens matériels. En cette période si difficile, la Cedeao et le Pam aux côtés de l'Etat de Côte d'Ivoire avaient soutenu financièrement ces familles victimes.

Les ménages sinistrés ont été appuyés à hauteur de 200.000.000 de Fcfa. Soit 3 500 ménages, plus de 18.000 personnes avec une assistance en cash de 50 000 francs Cfa par foyer. L'argent a servi dans dix régions de la Côte d'Ivoire. La visite du jour intervient donc dans le cadre d'une mission d'évaluation du projet assistance Cedeao aux ménages rendus vulnérables du fait des inondations de 2022.

« J'ai perdu ma fille élève en classe de 5e et une partie de ma maison fut détruite par l'eau... » a rappelé l'iman Danté Issouf de la mosquée Sakina. Qui a souligné que l'aide financière apportée par la Cedeao, et le Pam en son temps avait beaucoup soulagé sa famille. « Nous avons complété l'argent reçu pour acheter un réfrigérateur afin de permettre à mon épouse de faire le commerce des jus » a indiqué M. Angora qui a déploré la perte de ses 4 enfants et de sa maison emportée par cette pluie meurtrière. Chez M. Tapsoba, ce fut pareil, il a également remercié le geste reçu à l'époque, qui lui a permis de se remettre peu à peu sur pieds parce qu'il est tombé malade après avoir perdu des biens à cause des inondations.

Fortifiant ces familles, Dr Sintiki Tarfa Ugbe, a expliqué que tous ces témoignages ont démontré que le soutien apporté a été utile aux familles sinistrées. Elle a remercié, le gouvernement ivoirien pour tout ce qui est fait pour l'accompagnement des sinistrés. Notamment, la construction de grands caniveaux pour l'écoulement des eaux de pluies afin d'éviter ces genres de catastrophes. Séverine Giroud, directrice adjointe pour le Programme alimentaire mondial (Pam) a réaffirmé l'engagement de sa structure aux côtés des populations et du gouvernement ivoirien.

Bien avant la visite de terrain, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo a remercié la Cedeao et le Pam pour leurs actions en Côte d'Ivoire qui soulagent les populations. Elle s'est également réjouie des actions du gouvernement ivoirien telles que le déguerpissent des zones à risque qui sauve aujourd'hui des vies.