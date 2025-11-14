Sénégal: Film Lab Africa - Une opportunité pour faire éclore les talents des jeunes cinéastes sénégalais

Aider les cinéastes émergents à développer leurs compétences, donner vie à des histoires uniques et passer de talents créatifs à professionnels du secteur : c'est l'objectif visé avec le programme Film Lab Africa. Pour la première édition au Sénégal, 16 jeunes cinéastes en ont bénéficié.

Pour la première fois au Sénégal, quatre court-métrages réalisés et produits dans le pays sont exploités dans les cinémas. Ce travail est effectué par 16 jeunes cinéastes sénégalais dans le cadre du programme Film Lab Africa du British Council.

L'enjeu principal de cette initiative est le développement d'une production de contenus artistiques locaux pour une diffusion nationale, mais aussi internationale.

Selon les initiateurs de ce programme, le Film Lab Africa met un accent stratégique sur l'employabilité et l'inclusion dans l'économie créative. En partenariat avec Alarba Films et Tangerine Productions, il aide les cinéastes émergents à développer leurs compétences, à donner vie à des histoires uniques et à passer de talents créatifs à professionnels du secteur.

Les quatre courts-métrages projetés à partir du 18 novembre à Dakar

Selon un communiqué rendu public jeudi, les projections des quatre courts-métrages réalisés dans le cadre du programme auront lieu du 18 novembre au 11 décembre 2025 à Dakar.

« C'est la première fois au Sénégal que des courts-métrages sont exploités dans des salles de cinéma avec des projections dédiées, témoignant de l'intérêt grandissant, à la fois des distributeurs et du public pour des oeuvres cinématographiques "made in Sénégal » ou »made in Africa" », indique le texte.

Il convient de noter que Film Lab Africa ne se limitera pas à Dakar. En effet, une tournée dans huit régions du Sénégal est prévue du 20 décembre 2025 au 22 mars 2026, incluant des projections gratuites, et en milieu scolaire et universitaire de janvier à mars 2026.

Ceci a pour but de démocratiser l'accès du grand public aux oeuvres sénégalaises et africaines contemporaines, d'encourager des vocations pour les métiers du cinéma et d'utiliser le média cinéma comme outil pédagogique et de réflexion critique.