Sénégal: Le PADESS investit plus d'un milliard dans la région de Sédhiou

Le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) a organisé, mercredi, un atelier de partage sur l'impact de ses investissements dans la région de Sédhiou. Cet événement, qui marque la fin de ses activités, a permis de revenir sur les réalisations dans la région de Sédhiou.

Sédhiou - Lancé entre 2017 et 2018, le PADESS a permis d'injecter plus d'un milliard de FCFA dans toute la région de Sédhiou, à en croire Aïssatou Ayoba, coordonnatrice nationale dudit programme. Ces fonds ont aidé à bâtir « 16 infrastructures de base dans les domaines de l'éducation, de la petite enfance, de la santé et du social, avec la construction de 3 postes de santé, 3 maisons de la femme, 6 écoles élémentaires et 4 centres de veille communautaire », a-t-elle informé. Toutes ces infrastructures, clés en main, sont équipées, et les bénéficiaires ont été formés pour assurer une gestion durable de ces locaux.

Ces réalisations ont été saluées par Bâ Ousmane Danfakha, adjoint au gouverneur de Sédhiou. Le programme, d'après l'adjoint au gouverneur, a constitué un levier majeur d'inclusion sociale et économique. « Il a accompagné plusieurs initiatives dans la création d'emplois et des activités génératrices de revenus axées sur des services sociaux de base », a-t-il ajouté.

Au-delà des services sociaux de base, ce programme, qui s'inscrit dans le processus d'autonomisation socioéconomique des jeunes et des femmes, a aussi permis de créer des opportunités pour stimuler l'emploi et accroître le revenu des populations. C'est dans ce cadre que quatre guichets de financement ont été créés par le PADESS. Le programme a aussi appuyé les filières agricoles dans le domaine agricole de Séfa. Cela a contribué à la valorisation des productions, offrant une possibilité « d'insertion dans le tissu économique aux jeunes et aux femmes », a précisé Aïssatou Ayoba, coordonnatrice nationale du PADESS.

Toutes ces actions concrètes contribuent à réduire les disparités dans l'une des régions les plus récemment créées. Cet atelier d'évaluation est un outil d'aide à la décision qui permet de mettre en exergue les modèles ayant le mieux réussi dans ce programme, a affirmé l'adjoint au gouverneur. D'après Bâ Ousmane Danfakha, il renforce les synergies entre les acteurs autour de l'autonomisation économique.

En attendant, le PADESS poursuit sa communication dans la région, présentant, dans les trois départements de Sédhiou, les chiffres de ses investissements.