Sénégal: Comité du dialogue social secteur de l'Éducation et de la Formation - Les acteurs révisent les textes

Afin de répondre aux exigences nouvelles et de s'adapter aux mutations actuelles, le comité directeur du dialogue social secteur de l'Éducation et de la Formation a jugé nécessaire de passer en revue certains textes et d'en améliorer d'autres au sein de la structure.

Doter le comité du dialogue social secteur de l'Éducation et de la Formation d'un cadre rénové à tous les niveaux du système éducatif : c'est l'objectif visé par cette structure, qui se veut un levier stratégique pour la gouvernance du système, mais aussi un espace de concertation pérenne entre le gouvernement, les syndicats et les organisations de la société civile.

C'est dans ce cadre que ledit comité a tenu à Thiès, ce jeudi 13 novembre, un atelier de révision et d'actualisation de son cadre réglementaire et organisationnel.

Cette rencontre avec toutes les familles d'acteurs constitue une étape cruciale dans le programme du plan d'action annuel du comité du dialogue social secteur de l'Éducation et de la Formation.

Selon Kassa Diagne, président du CDS/EF, il s'agit d'identifier les manquements et certains aspects inefficaces notés dans le cadre réglementaire et d'essayer de les actualiser afin d'obtenir des textes pertinents, en phase avec les exigences du moment et les nouvelles orientations des autorités.

« Le diagnostic situationnel qui a été fait a montré que beaucoup de défis interpellant la pertinence du cadre restent à relever, d'où la nécessité d'améliorer le management du dialogue social », déclare Kassa Diagne, président du CDS/EF.

À l'en croire, la faible représentativité des acteurs sociaux dans les instances locales, le manque d'harmonisation entre les différents niveaux du dispositif, le manque d'appropriation de la portée du dialogue social par les acteurs déconcentrés et décentralisés constituent les points faibles qui ont limité l'efficacité du dialogue social dans le secteur de l'Éducation et réduit l'impact des réformes éducatives.

Ainsi, pour rendre plus efficace le comité du dialogue social secteur de l'Éducation, il est nécessaire de le doter d'un cadre rénové, structuré et inclusif. Et cela ne peut se réaliser que par la révision et l'actualisation du cadre réglementaire et organisationnel du comité du dialogue social secteur de l'Éducation et de la Formation.

Dans ses nouvelles orientations, le CDS/EF entend élargir et diversifier les acteurs en impliquant les collectivités territoriales et en s'ouvrant à toutes les organisations syndicales d'enseignants.

Ainsi, il est envisagé d'instaurer des comités locaux, départementaux et régionaux du dialogue social secteur de l'Éducation et de la Formation.