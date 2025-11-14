Sénégal: Recherches - L'Anaq-Sup et l'IRD s'allient pour plus de qualité dans les travaux scientifiques

Renforcer la collaboration entre l'Anaq-Sup et l'Institut de recherche pour le développement (IRD), en particulier dans les domaines de la recherche, de la qualité et de l'accréditation des centres de recherche ; c'est ce que veulent les responsables des deux institutions.

Dans le cadre du renforcement et de la promotion de la qualité dans la recherche, le secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Anaq-Sup), Pr Massamba Diouf, a effectué une visite de travail à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

« Cette rencontre, tenue avec le représentant résident de l'IRD au Sénégal, Pierre Morand, avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les deux institutions, en particulier dans les domaines de la recherche, de la qualité et de l'accréditation des centres de recherche », renseigne un communiqué de l'Anaq-Sup envoyé au Soleil Digital.

A cette occasion rapporte la note, le Pr Massamba Diouf a salué le rôle historique et la contribution majeure de l'IRD au développement scientifique du Sénégal et de la sous-région. Il a aussi rappeler la mission de l'ANAQ-Sup dans la promotion d'une culture de qualité et de redevabilité dans la recherche et l'enseignement supérieur.

Sur ce, le Pr Diouf a exprimé la volonté de l'Anaq-Sup d'accompagner l'IRD dans la mise en place d'un dispositif d'assurance qualité interne et dans le processus d'accréditation du centre de recherche de l'IRD. Ceci au même titre que d'autres institutions partenaires.

« Le Secrétaire exécutif a également présenté les axes de la politique nationale d'assurance qualité, notamment en matière d'évaluation des établissements, d'accréditation des programmes et de reconnaissance institutionnelle », lit-on dans le document.

Il a insisté sur la nécessité pour les centres de recherche de s'aligner sur les standards internationaux de qualité, tout en valorisant les spécificités et priorités nationales en matière de recherche et d'innovation.

L'IRD s'engage pour l'innovation scientifique et la qualité

Pour sa part, le Représentant résident de l'IRD, Pierre Morand, a exprimé sa satisfaction pour cette démarche de collaboration. Il a présenté les orientations stratégiques de l'Institut, axées sur la production de connaissances scientifiques au service du développement durable et le renforcement des partenariats universitaires et institutionnels.

Il a rappelé les liens forts qui unissent l'IRD au Sénégal, notamment à travers ses partenariats avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l'Université Gaston Berger (UGB), l'ISRA, l'Institut Pasteur et plusieurs autres structures nationales et régionales.

M. Morand a souligné l'importance d'un cadre d'assurance qualité partagé entre l'IRD et ses partenaires, gage de crédibilité et de visibilité des travaux de recherche. Il a aussi exprimé l'intérêt de l'Institut à collaborer avec l'Anaq-Sup dans l'accompagnement méthodologique, la formation en management de la qualité, et la mise en place d'un bureau assurance qualité au sein de l'IRD.

« Au terme des échanges, les deux parties ont convenu de travailler conjointement à l'élaboration d'un plan d'action, incluant des sessions de formation, la mise en place d'un bureau assurance qualité et l'accompagnement au management scientifique et administratif », renseigne le communiqué.

Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des liens entre l'Anaq-Sup et l'IRD, deux acteurs essentiels du développement scientifique et de la qualité de la recherche au Sénégal.