Sénégal: Le pays pose la première pierre de son premier Observatoire astronomique à Khombole

L'Agence Sénégalaise d'Études Spatiales (ASES) a procédé à la pose de la première pierre du premier Observatoire Astronomique du Sénégal (OAS) ce jeudi 13 novembre 2025.

Installé à Khombole, dans la région de Thiès, le futur observatoire se veut un haut lieu de recherche, de formation et d'innovation scientifique. « Il abritera un télescope principal de 600 mm, quatre télescopes C14, un Institut de formation en astronomie et astrophysique, ainsi que des espaces de recherche modernes. Entièrement pilotable à distance (mode remote), l'OAS permettra à la communauté scientifique mondiale d'accéder au ciel africain depuis le Sénégal. Cette dimension technologique inédite positionne le pays comme un acteur de référence dans la recherche astronomique en Afrique de l'Ouest », avait noté Maram Kaire, directeur général de l'ASES.

Toujours selon lui, la mise en place de cette infrastructure s'inscrit dans la mission de développement du secteur spatial national. Elle vise à répondre à une demande croissante de formation en astronomie, astrophysique et sciences spatiales, tout en inspirant la jeunesse sénégalaise.