Sénégal: Une usine de fabrication de portes et de fenêtres s'installe à Diamniadio

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a présidé jeudi, la cérémonie d'inauguration d'une usine spécialisée dans la fabrication des portes et des fenêtres.

C'est un investissement de 583 millions de francs CFA, selon le propriétaire de l'usine, Omar Thiam. Il annonce de nouveaux investissements, qui vont porter à 1 milliard de francs CFA cet investissement et permettre à l'usine de fabriquer des tuiles en PVC.

"L'inauguration de cette entreprise vient à son heure", a dit le ministre de l'Industrie et du Commerce, laissant entendre que des portes et des fenêtres des 500 000 logements à construire par l'État pourraient provenir de cette usine.

L'usine a une capacité de production de 300 portes par jour, selon Omar Thiam.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les fenêtres, selon la matière utilisée, l'aluminium par exemple, elle peut en produire 100 à 150 par jour, a-t-il indiqué.

La moitié de la production sera vendue en Afrique de l'Ouest, a-t-il dit, promettant d'employer 80 à 120 personnes.

Omar Thiam "sait l'avantage qu'on peut tirer de l'installation d'une usine de production de portes et de fenêtres en matériaux composites", a dit le directeur général sortant de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), Amadou Guèye.

"C'est une initiative qui arrive au moment opportun, qui coïncide avec le lancement du programme gouvernemental de construction de 500 000 logements", a-t-il dit lors de la cérémonie d'inauguration.