Sénégal: Sanoussi Diakité, l'inventeur engagé qui allège le travail des femmes rurales

Dakar — L'ingénieur en génie mécanique et inventeur multi breveté, Sanoussi Diakité, consacre depuis plus de trois décennies son savoir et son expertise à la conception de machines destinées à alléger le travail des femmes rurales.

De sa décortiqueuse de fonio, inventée en 1993, à la moissonneuse à criquet, en passant par la batteuse d'arachide et la motofaucheuse de fonio, chacune de ses réalisations vise essentiellement à améliorer les conditions de vie et de production des agricultrices.

"Le dur labeur de décorticage m'a énormément touché. Et comme j'ai fait des études en génie mécanique, je me suis mis à travailler à la mise au point d'une machine avec comme ambition de soulager nos mamans", a expliqué l'ingénieur à l'APS.

Né dans une famille de cultivateurs, il raconte avoir été marqué, depuis sa tendre enfance, par ses parents qui s'adonnaient à la culture du fonio.

Devenu depuis président de l'Association nationale pour la promotion du fonio, c'est avec fierté et humilité qu'il parle de son parcours, ses motivations et ses réalisations, qui ont la particularité de contribuer aujourd'hui à l'allègement de la charge de travail des femmes agricultrices.

"J'ai participé aux travaux champêtres, et il fallait également aider nos mamans à piler le fonio. Mais ce qui a déclenché mon engagement et mon investissement, c'était l'ambition de soulager ma maman de ce dur labeur", se souvient-il.

L'ancien directeur général de l'Office national de formation professionnel (ONFP) aime évoquer sa fierté de "faire partie, aujourd'hui, des personnes que l'on consulte pour avoir des informations sur le fonio".

"Une fois dedans, je me suis mis à approfondir mes connaissances sur le fonio. J'ai fait de la veille technologique et rédigé des articles scientifiques sur le fonio", fait savoir M. Diakité, notant avoir cru, "très tôt" au potentiel que pouvait offrir cette graine utilisée comme céréale, malgré les défis et les contraintes.

"Beaucoup de mes collègues et même des ingénieurs agronomes considéraient que le fonio ne présentait aucun intérêt, mais c'est parce que culturellement j'étais imprégné de l'enjeu que j'ai compris qu'ils se trompaient et qu'il fallait travailler à une solution", dit-il.

Cette ténacité le pousse d'ailleurs à l'invention de la première machine décortiqueuse de fonio, brevetée le 15 novembre 1993.

La date du 15 novembre est d'ailleurs choisie par le Sénégal pour célébrer, chaque année, la journée nationale dédiée à cette spéculation. L'objectif étant de promouvoir sa production et sa consommation.

Toujours dans la dynamique de mettre la science au service des communautés, Sanoussi Diakité ne s'est fixé aucune limite, puisqu'il a aussi travaillé sur une moissonneuse de criquets, dont la particularité est d'aspirer ces insectes ravageurs dans les situations d'invasion acridienne.

"La solution qu'on utilise pour lutter contre les évasions de criquets est souvent les pesticides qui laissent de la toxicité sur le sol", rappelle l'ingénieur, insistant sur le caractère novateur de la moissonneuse de criquets qui aspire ces insectes et les broie.

À l'image du principe de Lavoisier selon lequel rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ce broyant est désormais utilisé comme aliment pour les poissons et la volaille.

"Nous avons ainsi transformé un danger en atout", se félicite le chercheur qui s'investit également dans la pédagogie et la transmission du savoir en encadrant des jeunes à Kolda et en développant, depuis 2024, une batteuse d'arachide à grande capacité.

Fourmillant d'idées, Sanoussi Diakité annonce travailler actuellement sur le prototype d'une moto faucheuse de fonio et sur la création d'une décortiqueuse de fonio à plus grande capacité.

"Vous savez, la technologie vit et évolue. La machine est toujours dans ce processus d'évolution. Celle que j'ai mise au point en 1993 ne ressemble en rien à ce que la machine est devenue aujourd'hui", soutient avec un brin d'humilité et de gratitude.