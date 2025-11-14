Afrique: Le Sénégal, invité d'honneur du premier Festival international du court-métrage de Timimoun

Le Sénégal est à l'honneur de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun, dont la cérémonie officielle d'ouverture est prévue ce soir au Théâtre de verdure de cette ville située dans le sud-ouest de l'Algérie.

La manifestation va se poursuivre jusqu'au 18 novembre prochain, sous l'égide du ministère algérien de la Culture et des Arts. Cet événement inédit ambitionne de faire de Timimoun un véritable carrefour culturel et cinématographique sur le continent africain. Le Sénégal, pays invité d'honneur, est représenté par une forte délégation conduite par Germain Coly, directeur de la Cinématographie.

Il est accompagné du secrétaire permanent du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA), Alioune Kéba Badiane, de la cheffe de cabinet du secrétaire d'État à la Culture, Kady Diédhiou.

Des réalisateurs, producteurs et journalistes sénégalais prennent également part à cette première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun, une occasion pour un partage d'expériences sur le cinéma sénégalais.

De nombreuses personnalités du monde du cinéma, des invités venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique sont attendus à cette première édition placée sous le signe de la fraternité et de la créativité africaine.

Pendant six jours, des réalisateurs, producteurs, acteurs et cinéphiles se retrouveront pour des projections, des rencontres et des débats dans cette ville surnommée "la perle de Gourara" et située à quelque 1200 km au sud d'Alger, la capitale algérienne.

Des ateliers et des masterclass consacrés au court-métrage africain et international sont également à l'agenda de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun.

Le festival propose une immersion dans la magie du cinéma, portée par le décor naturel et enchanteur des dunes de Timimoun, où les projections nocturnes sous un ciel étoilé sont attendues pour offrir une expérience particulière aux participants.

L'ambition des organisateurs est de promouvoir les jeunes réalisateurs, de renforcer les échanges culturels entre professionnels africains et internationaux, et de valoriser la région de Timimoun à travers le tourisme culturel et les activités citoyennes.

Le festival veut également encourager la coproduction africaine, la formation des jeunes talents et la diversité culturelle par le biais d'ateliers, de conférences et de partenariats artistiques.

Cette première édition rend hommage à plusieurs figures majeures du septième art africain et caribéen, parmi lesquelles la réalisatrice et productrice sénégalaise Angèle Diabang, dont l'oeuvre et l'engagement ont marqué le paysage audiovisuel du continent.

Cinq autres personnalités du cinéma algérien et martiniquais, dont Daniel Boukman, Mohamed Chouikh et Ahmed Zir, vont être également célébrées pour leur contribution à l'essor du cinéma africain et maghrébin.

En tout, 31 pays prennent part à cette première édition, avec trois compétitions officielles (fiction, documentaire et nationale) et une section spéciale "Focus Sénégal", consacrée à cinq courts-métrages sénégalais. Cinq prix prestigieux seront décernés.

En mettant le Sénégal à l'honneur, le Festival international du court-métrage de Timimoun entend renforcer les liens culturels et cinématographiques entre Alger et Dakar, tout en contribuant à la renaissance du cinéma africain et à la promotion des talents émergents du continent.