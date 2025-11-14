Sénégal: Des bourses scolaires remises à 15 élèves des communes traversées par le Bus rapid Transit

Guédiawaye — L'entreprise privée de transport "Dakar Mobilité", concessionnaire du Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar, a octroyé à une bourse scolaire individuelle annuelle d'un montant de 250.000 francs CFA à quinze élèves des communes desservies, entre Guédiawaye et le centre-ville dakarois, par ce moyen de transport de masse entièrement électrique.

"C'est l'amorce d'un partenariat que nous essayerons de promouvoir sur le long terme. Nous ferons de belles choses ensemble. Le programme que nous lançons aujourd'hui, consiste à accompagner 15 élèves à travers une bourse annuelle individuelle d'un montant de 250.000 francs CFA", a dit, Cheikh Yatt Diouf, directeur général de "Dakar Mobilité".

Il s'exprimait lors de la cérémonie de remise des bourses scolaires aux 15 élèves sélectionnés, en présence de l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Wakhinane Nimzath, Boubacar Bâ, de plusieurs acteurs du système éducatif et des parents d'élèves.

M. Diouf a expliqué que cette bourse annuelle de 250.000 francs CFA est versée à chaque bénéficiaire, avec un montant de 90.000 francs CFA, en début d'année, pour subvenir aux frais de scolarité et 20.000 francs CFA mensuellement, pour contribuer aux frais de transport et de cantine.

Il a précisé que le choix des bénéficiaires s'est fondé sur des critères "justes et orientés vers les élèves méritants".

L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye, Mamadou Sow, a loué cet appui financier offert aux élèves. qui, selon lui, va aider à rehausser le niveau de performance des apprenants bénéficiaires.

"Nous avons huit boursiers pour Guédiawaye et sept qui nous viennent des Parcelles Assainies. Au total, 15 bourses ont été remises aux enfants. Ces bourses permettront aux élèves de subvenir à certains de leurs besoins scolaires et d'alléger les parents", a-t-il encore magnifié.

Mamadou Sow a en outre invité les responsables de "Dakar Mobilité" à étendre leur champ d'action, en accompagnant notamment l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Guédiawaye dans la réhabilitation et l'équipement des écoles de ce département de Dakar.