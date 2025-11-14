Sénégal: Serigne Guèye Diop assure les nouvelles entreprises du soutien de l'État

13 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'État va soutenir les entreprises naissantes et les aider à pérenniser leurs activités, a assuré Serigne Guèye Diop, le ministre de l'Industrie et du Commerce, jeudi, à Diamniadio (ouest), estimant que certaines d'entre elles ont disparu par "manque de soutien".

"On va apporter notre soutien aux industries naissantes, pour les protéger", a promis M. Diop en présidant la cérémonie d'inauguration de la société Darou Salam Portes et fenêtres.

Il affirme que "la Sotiba, la Sotexka et d'autres usines ont fait faillite à cause du manque de soutien".

"Le ministère du Commerce a toujours encouragé les importations, tandis que le ministère de l'Industrie ne s'est pas beaucoup occupé du développement de l'industrie", a soutenu Serigne Guèye Diop, chargé de ces deux portefeuilles ministériels depuis avril 2024.

Les secteurs du commerce et de l'industrie sont réunis sous l'autorité d'un même ministre en vue d'une bonne protection de l'industrie sénégalaise, entre autres objectifs, selon M. Diop. "L'une des raisons pour lesquelles on a mis ensemble les [portefeuilles] de l'Industrie et du Commerce, c'est que, depuis vingt, voire trente ans, l'industrie n'est pas protégée", a-t-il dit.

"Comment pouvez-vous bâtir une industrie automobile en laissant les véhicules venir de toutes les régions du monde ? Comment voulez-vous bâtir une industrie textile ou pharmaceutique [sans] protéger votre industrie ?" s'est demandé Serigne Guèye Diop.

Une "autorité" chargée de la normalisation des produits sénégalais sera créée pour veiller à ce qu'ils soient conformes aux normes internationales, a-t-il annoncé.

