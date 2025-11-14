Sénégal: Kaffrine - 460 groupements de femmes ont bénéficié d'un accompagnement à l'accès au crédit

13 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le service départemental de la promotion du développement territorial de Kaffrine, a accompagné depuis 2018, quatre cent soixante (460) groupements de promotion féminine (GPF) de cette circonscription administrative à l'accès au crédit des mutuelles et des institutions financières décentralisées.

"De décembre 2018, à nos jours, nous avons accompagné 460 groupements de promotion féminine (GPF) du département de Kaffrine à accéder au crédit des mutuelles et institutions financières décentralisées", a dit à l'APS, Faty Padane, cheffe du service départemental de la promotion du développement territorial de Kaffrine.

"Nous avons dans cette dynamique pu encadrer plus de quarante groupements et vingt-trois associations de jeunes et de femmes en formalisation de Groupement d'intérêt économique (GIE) grâce à l'appui de partenaires financiers comme l'ONG Vision Mondiale, et l'ONG Alphadev", a-t-elle précisé.

"Nous avons élaboré aussi trente-sept business plans dont onze ont bénéficié d'un financement du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (PROVALE-CV). Trente autres business plans ont bénéficié d'un appui de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) et six du Fonds Koweitien", a-t-elle dit.

Faty Padane, a indiqué par ailleurs que le service départemental a formé vingt-cinq associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) en dynamique organisationnelle et gestion administrative et financière, grâce à l'appui du projet Dimbaya. "Nous avons pu également réaliser d'autres formations, au profit des groupements de femmes, sur l'autonomisation et la bonne gouvernance", a-t-elle déclaré.

