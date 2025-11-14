Sénégal: Saint-Louis - Plus de 1 500 agents de santé enrôlés par SEN-CSU

Saint-Louis — Plus de 1 500 agents de santé, dont 500 officiant à l'hôpital régional de Saint-Louis (nord) et plus de 1 100 dans le district sanitaire de la même ville, vont bénéficier d'une couverture sanitaire, afin que "nul ne soit laissé en marge de la protection sanitaire", a-t-on appris du docteur El Hadj Séga Guèye, directeur de l'Agence de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU).

"Notre objectif est clair. Que nul ne soit laissé en marge de la protection sanitaire, surtout pas ceux qui, chaque jour, sont au service de la santé des autres", a-t-il notamment déclaré.

Le directeur de SEN-CSU s'exprimait en marge de la signature de conventions entre la structure qu'il dirige et des établissements de santé.

Le directeur général de SEN-CSU, docteur El Hadji Séga Guèye

Cet acte symbolique marque, selon lui, une étape importante dans la mise en oeuvre effective d'une vision commune, qui est celle de garantir à chaque Sénégalais sans distinction l'accès à des soins de santé de qualité sans barrière financière.

El Hadj Séga Guèye s'est félicité de l'apurement de la dette due aux établissements de santé de la région de Saint-Louis, ce qui "a permis la signature de ces conventions".

"Ces conventions viennent donc corriger une inégalité, renforcer la cohésion sociale au sein des structures de santé et surtout valoriser le capital humain", a-t-il précisé, ajoutant que, selon un principe de portabilité, les agents peuvent même se faire soigner en dehors de la région Saint-Louis.

Le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, docteur Ibou Gueye

Se réjouissant de la signature d'une convention entre SEN-CSU et l'hôpital régional de Saint-Louis dont il est le directeur, El Hadj Sader Top, a souligné qu'il s'agit d'un début de partenariat, "qui va permettre de renforcer la santé de ses agents".

Le médecin-chef du district de santé de Saint-Louis, le docteur Ibou Guèye, a quant a lui estimé que "cette convention avec SEN-CSU va assurer la couverture sanitaire de tous les agents de santé ainsi que des acteurs communautaires".