Sénégal: Des Journées portes ouvertes sur l'Agro-business, à partir du 21 novembre, à Passy

Fatick — La PME Saloum agro-business services (SABS), spécialisée dans la production, la transformation et la valorisation des produits agricoles, organise, à partir du 21 novembre prochain à Passy (Foundiougne), des journées portes ouvertes pour vulgariser ses activités dans la zone.

Ces journées, qui vont se tenir sur deux jours, sont placées sous le thème de "La promotion de l'agriculture locale durable et inclusive", renseigne la PME, basée à Fatick, dans un communiqué parvenu à l'APS.

La même source précise que cette initiative vise à mettre en lumière les activités, les réalisations et les innovations de Saloum agro-business services dans la région de Fatick.

Il est prévu, pendant ces journées, des présentations institutionnelles, expositions de produits agricoles transformés, panels thématiques, démonstrations pratiques et séances de réseautage.

L'objectif est de créer un cadre d'échanges entre producteurs, partenaires techniques et financiers, autorités locales et communautés rurales.

A terme, les journées permettront de valoriser les produits du terroir tels que le mil, le maïs, et l'arachide.