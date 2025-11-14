Congo-Brazzaville: Opération de traque des bébés noirs - Le MJP met en garde contre toute récupération politique

13 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Lors d'une conférence de presse qu'il a donnée récemment à Brazzaville, le président du Mouvement des jeunes présidentiels (MJP), Donald Mobobola, a confirmé le soutien de sa formation politique à l'opération spéciale de la traque des délinquants, menée par les éléments de la direction générale de sécurité présidentielle (Dgst). Il a, par ailleurs, attiré l'attention des acteurs politiques à ne pas politiser l'affaire.

Devant la presse, Donald Mobobola a salué la traque des bébés noirs, lancée depuis quelques semaines sur président de la République, pour rétablir la quiétude. Il a ainsi réitéré le soutien inconditionnel du MJP à cette opération spéciale solidairement appréciée par la population. Cette formation politique de la majorité présidentielle estime que la DGSP fait un travail remarquable dont les fruits sont déjà visibles, en dépit de quelques fausses notes signalées.

« La DGSP fait un travail très appréciable sur le terrain en traquant tous les gangs qui ont commis beaucoup de tort aux paisibles populations. Cette opération doit se poursuivre jusqu'à l'éradication définitive du phénomène Bébés noirs, tel que souhaiter par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, afin de restaurer l'autorité de l'Etat », a souligné Donald Mobobola.

Par ailleurs, le président coordonnateur national du MJP a mis en garde les acteurs politiques, notamment les opposants, contre toute récupération politique de l'affaire. Car il ne s'agit pas, a-t-il précisé, d'un problème politique, mais d'un phénomène transversal dangereux qui qui touche et qui menace toutes les sensibilités nationales, y compris les opposants.

Pour ce faire, Donald Mobobola exprimé, une fois de plus, la profonde gratitude au chef de l'Etat, garant de la sécurité et de la paix, pour avoir initié cette riposte musclée à l'encontre de ces bandits de grand chemin. Il a aussi témoigné la sympathie de son parti à l'endroit du général Serges Oboa, qui exécute l'opération.

