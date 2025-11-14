Congo-Brazzaville: Violences faites aux femmes - L'Azvmsu sollicite le soutien du Conseil consultatif de la femme

Le 25 novembre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. En prélude à la célébration de cette Journée, l'Association zéro violence en milieu scolaire et universitaire (Azvmsu) conduite par sa présidente Joséline Mansounga Moumossi a conféré avec la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme.

Cette rencontre, qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale, a permis à la présidente de l'Azvmsu de dresser un état des lieux des préparatifs de la célébration de la Journée internationale des violences faites aux femmes. Par la même occasion, elle a sollicité le parrainage de la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, pour la réussite de la tenue de cet événement.

Joséline Mansounga Moumossi a précisé que le moment était tout indiqué pour présenter son association à la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme et ce, dans le but de bâtir des stratégies de sensibilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Pour la présidente de l'Azvmsu, la journée du 25 novembre prochain sera un premier test, car, a-t-elle ajouté précisant que le Conseil consultatif de la femme sert de relais entre le président de la République et les associations féminines. "Le 25 novembre sera une journée de sensibilisation que les élèves et étudiants feront à l'endroit de la population congolaise pour rappeler la nature de ces actes et comment faire pour en sortir et les éviter (...) C'est en travaillant ensemble que nous pouvons créer des environnements scolaires et universitaires sûrs et respectueux pour tous », a expliqué Joséline Mansounga Moumossi.

Créée en 2022, l'Azvmsu a commencé à exercer ses activités en mars 2025 et œuvre pour créer des conditions sécuritaires dans les milieux scolaires et universitaires.