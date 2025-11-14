Angola: L'équipe de Huambo remporte le championnat provincial d'échecs par équipes

Huambo — L'équipe de Huambo a remporté le championnat provincial d'échecs par équipes ce mardi dans cette ville, totalisant 16 points grâce à sept victoires et deux nulles.

La compétition, qui s'est déroulée du 4 au 11 novembre dans une salle de la bibliothèque provinciale de Huambo, a vu la participation de 49 joueurs d'échecs issus des équipes ISP Caála A et B, Twapandula A, B et C, de l'équipe de Huambo, ainsi que des groupes Calomanda A et B, São João et Alekhine Spadachin.

L'équipe Twapandula A a terminé deuxième avec 16 points (huit victoires et une défaite), tandis que Twapandula a pris la troisième place avec 14 points (sept victoires et deux défaites).

Ces trois équipes représenteront la province de Huambo au championnat national d'échecs, qui se tiendra en décembre prochain à Namibe.

Par ailleurs, le joueur d'échecs Domingos Francisco, capitaine de l'équipe de Huambo, a déclaré que le titre avait été remporté grâce au dévouement de l'équipe.

Il a promis de travailler davantage afin que l'équipe puisse bien représenter la province de Huambo au Championnat national d'échecs, et peut-être même remporter le titre national.