Angola: La FEC-UAN apporte des réponses aux besoins de l'économie nationale

Luanda — La Faculté d'Économie de l'Université Agostinho Neto (FEC-UAN) propose depuis plus de dix ans des cours de troisième cycle en économie et en gestion afin de répondre aux besoins de l'économie nationale.

C'est ce qu'a fait savoir le doyen de cette faculté, Redento Maia, cité dans un communiqué de presse de la FEC-UAN, parvenu ce mercredi à l'ANGOP, quand il recevait le prix « Deux Palmes d'Excellence » décerné par Eduniversal.

La FEC-UAN a été distinguée en septembre dernier, par le prix Eduniversal Ranking, l'un des classements internationaux les plus prestigieux qui couvre 153 pays.

À cette occasion, poursuit le document, Redento Maia a déclaré que grâce à ce prix l'établissement atteint un niveau prestigieux après 45 ans de son existence et intègre le cercle restreint des facultés africaines qui ont atteint ce niveau d'excellence.

"Recevoir ce prix est une expérience très émouvante, nous sommes venus en Inde pour écrire l'histoire, et cette histoire nous comble des satisfactions et nous donne l'envie de faire encore mieux à l'avenir pour notre pays et la société angolaise", indique le communiqué.

La FEC-UAN propose un doctorat en économie, qui en est déjà à sa deuxième édition, et un doctorat en administration, qui en est à sa quatrième édition.

Elle aligne six masters, notamment en "Politiques économiques et développement", "Administration et finances », "Administration hospitalière", "Économie monétaire et financière", "Marchés des capitaux " et "Entrepreneuriat et innovation ".

Les programmes fonctionnent régulièrement en respectant le cadre réglementaire, chacun d'eux couvre des domaines différents mais essentiels aux processus d'innovation technologique dont le pays a besoin.