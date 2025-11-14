Angola: La FEC-UAN apporte des réponses aux besoins de l'économie nationale

12 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par VIC/DF/LUZ

Luanda — La Faculté d'Économie de l'Université Agostinho Neto (FEC-UAN) propose depuis plus de dix ans des cours de troisième cycle en économie et en gestion afin de répondre aux besoins de l'économie nationale.

C'est ce qu'a fait savoir le doyen de cette faculté, Redento Maia, cité dans un communiqué de presse de la FEC-UAN, parvenu ce mercredi à l'ANGOP, quand il recevait le prix « Deux Palmes d'Excellence » décerné par Eduniversal.

La FEC-UAN a été distinguée en septembre dernier, par le prix Eduniversal Ranking, l'un des classements internationaux les plus prestigieux qui couvre 153 pays.

À cette occasion, poursuit le document, Redento Maia a déclaré que grâce à ce prix l'établissement atteint un niveau prestigieux après 45 ans de son existence et intègre le cercle restreint des facultés africaines qui ont atteint ce niveau d'excellence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Recevoir ce prix est une expérience très émouvante, nous sommes venus en Inde pour écrire l'histoire, et cette histoire nous comble des satisfactions et nous donne l'envie de faire encore mieux à l'avenir pour notre pays et la société angolaise", indique le communiqué.

La FEC-UAN propose un doctorat en économie, qui en est déjà à sa deuxième édition, et un doctorat en administration, qui en est à sa quatrième édition.

Elle aligne six masters, notamment en "Politiques économiques et développement", "Administration et finances », "Administration hospitalière", "Économie monétaire et financière", "Marchés des capitaux " et "Entrepreneuriat et innovation ".

Les programmes fonctionnent régulièrement en respectant le cadre réglementaire, chacun d'eux couvre des domaines différents mais essentiels aux processus d'innovation technologique dont le pays a besoin.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.