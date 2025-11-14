Angola: Les artistes considèrent le hip-hop comme un outil de transformation sociale

Lubango — La communauté hip-hop de Huíla veut que ce style musical devienne un outil important de transformation sociale et éducative, pour prévenir la délinquance grâce au message véhiculé par la musique.

Dans une interview accordée à ANGOP, le président de la communauté créée en 1999, Símon Júnior, a déclaré que les rappeurs locaux se joignent aux célébrations des 53 ans de la culture hip-hop dans le monde, qui se célèbrent aujourd'hui.

Il a réaffirmé qu'avec ces idées, la communauté s'engage à continuer de promouvoir les jeunes talents et à valoriser la culture à travers ce style musical, car le hip-hop, en plus d'être un style musical, est aujourd'hui un outil de transformation des personnes, capable de sortir les jeunes de la rue et de les intégrer à des activités productives.

De même, le musicien et compositeur a souligné que « le hip-hop a été une véritable école de vie pour de nombreux jeunes Angolais et a transformé nombre d'entre eux en citoyens exemplaires ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a fait savoir qu'aujourd'hui, la communauté hip-hop de Huíla a des enseignants, des médecins, des militaires et des leaders, ce qu'il considère comme l'une des plus grandes réussites de ce mouvement.

Il a mis en évidence le renforcement de l'identité culturelle urbaine et l'intérêt croissant des jeunes pour l'art en tant que moyen d'expression et d'entrepreneuriat.

Cependant, le responsable communautaire a évoqué les difficultés liées au manque de soutien institutionnel, d'espace physique pour les activités, de matériel de sonorisation, de studios d'enregistrement et de financement pour les projets artistiques.

Avec plus de 350 membres actifs, la communauté hip-hop de Huíla est l'une des références les plus dynamiques de la région qui fait la promotion des activités de formation, la diffusion musicale et la sensibilisation sociale auprès des jeunes, conformément aux politiques de promotion culturelle et de citoyenneté.

Depuis sa création en 2004, la communauté locale a mené des actions qui contribuent au renforcement de la culture urbaine dans la province, notamment l'organisation des premiers festivals provinciaux de ce style et des conférences culturelles qui regroupes des gens venant des provinces entre autres Huíla, Benguela, Huambo, Cunene, Cuando, Cubango et Namibe.

Le 12 novembre 1973, on a créé à New York, à Universal Zulu Nation, un groupe dédié à la promotion de la culture hip-hop. Le groupe a été fondé par DJ Afrika Bambaataa, un artiste new-yorkais qui joue encore comme un leader social dans le mouvement hip-hop américain.

Le hip-hop est une culture née dans le Bronx, à New York, dans les années 1970, au sein des communautés afro-américaines et latino-américaines. Issu des fêtes de rue, il s'est structuré autour de quatre éléments principaux : le DJ (qui produit la musique), le MC (qui chante et rappe), le breakdance (la danse) et le graffiti (l'art visuel).

Le terme « hip » est utilisé en anglais afro-américain depuis 1898, il signifie quelque chose d'« actuel » et « hop » désigne le mouvement de danse.