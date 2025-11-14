Angola: Cunene enregistre plus de 400 nouveaux cas de tuberculose

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par PEM/LHE/ASS/LUZ

Ondjiva — Quatre cent quatre-vingt-trois (483) nouveaux cas de tuberculose et 12 décès ont été diagnostiqués au cours du troisième trimestre de cette année dans la province de Cunene, soit deux de moins qu'à la même période l'an dernier.

Ces informations ont été communiquées jeudi par le responsable du Programme de lutte contre la tuberculose de Cunene, Santuário Chiambo, qui a souligné que la plupart des cas concernaient la tranche d'âge des 25-45 ans.

Le responsable a ajouté que les 12 décès, un de moins qu'au cours du trimestre précédent, sont dus à la négligence de patients qui n'ont pas suivi le traitement de six mois, ce qui a aggravé leur état de santé.

Il a également indiqué qu'à ce jour, 130 patients ont abandonné leur traitement, principalement en raison de négligences, d'une consommation excessive d'alcool et de mauvaises habitudes alimentaires.

« Nous allons poursuivre et intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des communautés afin de souligner les dangers de la tuberculose et l'importance du respect des recommandations thérapeutiques », a-t-il déclaré.

La tuberculose est une maladie infectieuse causée par Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, ainsi nommé en l'honneur de son découvreur, le bactériologiste allemand Robert Koch, en 1882.

La province de Cunene compte 162 centres de santé, dont 46 sont spécialisés dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose.

