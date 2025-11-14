Angola: Le vice-président du Parlement angolais clarifie le processus d'élection du nouveau président

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AKA/ART/LUZ

Luanda — Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Américo Cuononoca, a précisé ce jeudi à Luanda que la résolution désignant Adão de Almeida comme candidat à la présidence de l'Assemblée nationale résulte d'une directive du parti MPLA, qui sera ultérieurement soumise à l'assemblée plénière du Parlement.

S'adressant à la presse à l'issue de la réunion extraordinaire du Bureau politique du MPLA, qui s'est tenue au complexe touristique Futungo II sous la présidence de João Lourenço, président du parti au pouvoir en Angola, Américo Cuononoca a indiqué que l'Assemblée nationale convoquera une session plénière extraordinaire pour procéder à l'élection du nouveau président.

Selon le vice-président, malgré la désignation par le parti, le processus requiert un vote formel des 220 députés, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

« Le candidat proposé sera soumis au vote des députés, qui pourront approuver ou rejeter son élection », a déclaré le vice-président du Parlement, ajoutant qu'après le vote, la présidente sortante remettra ses portefeuilles à son successeur, qui prendra immédiatement ses fonctions.

Américo Cuononoca a également souligné que, selon le règlement intérieur, l'élection peut avoir lieu au scrutin secret ou à main levée, un document étant établi ultérieurement pour légitimer le nouveau titulaire du poste.

