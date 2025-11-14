Angola: Le Brent ouvre en baisse

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en janvier 2026, a ouvert ce jeudi sur le marché à terme de Londres à 62,58 dollars, soit une dépréciation de 2,57 dollars par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Mercredi, le prix du Brent, principal baromètre du pétrole brut exporté par l'Angola, a fluctué entre 62,56 et 65,15 dollars.

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également une référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2025 a été établi sur la base d'un prix de 70 dollars le baril et d'une production estimée à 1 098 000 barils de pétrole par jour.