Angola: Le baril de pétrole Brent est négocié à 65,10 USD

Luanda — Le baril de pétrole Brent est négocié à 65,10 USD sur le marché international ce mercredi, après avoir clôturé la séance précédente à 65,16 USD, enregistrant une baisse de -0,38 % par rapport à la clôture précédente.

Les prix des contrats à terme sur le pétrole brut se rapprochent des prévisions établies par le Budget Général de l'État (BGE) angolais pour l'exercice économique 2025, qui estimait un prix de 70 dollars le baril et une production de 1 million 98 mille barils par jour.

Le pétrole Brent est un prix de référence important pour les achats de pétrole dans le monde entier. Bien que ce produit provienne de la mer du Nord, la production de pétrole en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient tend à être cotée en fonction des prix du Brent.