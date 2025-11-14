Angola: Le baril de pétrole Brent est négocié à 65,10 USD

12 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/BS

Luanda — Le baril de pétrole Brent est négocié à 65,10 USD sur le marché international ce mercredi, après avoir clôturé la séance précédente à 65,16 USD, enregistrant une baisse de -0,38 % par rapport à la clôture précédente.

Les prix des contrats à terme sur le pétrole brut se rapprochent des prévisions établies par le Budget Général de l'État (BGE) angolais pour l'exercice économique 2025, qui estimait un prix de 70 dollars le baril et une production de 1 million 98 mille barils par jour.

Le pétrole Brent est un prix de référence important pour les achats de pétrole dans le monde entier. Bien que ce produit provienne de la mer du Nord, la production de pétrole en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient tend à être cotée en fonction des prix du Brent.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.