Madagascar: Stade Barea - Le MJS reprend les commandes, cap sur l'homologation

Le Stade Barea est désormais au coeur des priorités du ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany. La balle est désormais dans le camp du ministère, chargé de relancer le processus d'homologation après plusieurs refus successifs.

Après une période d'inactivité liée à l'absence d'homologation, le Stade Barea entame une nouvelle étape de son histoire. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) reprend officiellement la gestion de cette infrastructure emblématique, véritable joyau national ayant mobilisé des investissements de plusieurs millions de dollars.

Cette décision marque un tournant stratégique, notamment dans la quête de l'homologation tant attendue, après plusieurs tentatives infructueuses sous la tutelle récente du Secrétariat d'État à l'Habitat, à la Construction et aux Nouvelles Villes (SENVH).

Cette reprise permettra de relancer les travaux de mise en conformité avec les normes imposées par la Confédération Africaine de Football (CAF). Selon Mady Rasolovoninjatovo, directeur général des Sports, seuls 10 % des travaux restent à achever, notamment l'installation d'escaliers supplémentaires, exigence incontournable pour accéder à la Catégorie 3 d'homologation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Homologué en 2026 »

Actuellement classé en Catégorie 2, le Stade Barea peut accueillir certains matchs internationaux. Mais l'ambition est désormais claire : atteindre la Catégorie 3, condition indispensable pour organiser des compétitions de haut niveau, telles que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ou de la Coupe du Monde. Le ministère prévoit de déposer une nouvelle demande d'homologation auprès de la CAF en janvier 2026.

Un objectif prioritaire inscrit dans sa feuille de route. En effet, une réunion de coordination s'est tenue récemment à Ambohijatovo, réunissant le ministre Alain Désiré Rasambany, les responsables de la Direction Générale des Sports, ainsi que le coordinateur général de la CAF, également chargé des compétitions au sein de la Fédération Malgache de Football, accompagné de ses collaborateurs.

Tous ont réaffirmé leur engagement à oeuvrer ensemble pour le développement du football malgache. À rappeler que ce stade, autrefois baptisé "Stade Municipal de Mahamasina" et géré par la Commune Urbaine d'Antananarivo, a été renommé "Kianja Barea" après la CAN 2019. En 2025, il a été officiellement remis au ministère, symbole fort de l'espoir de voir Madagascar accueillir à nouveau des rencontres internationales.