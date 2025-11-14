Afrique: Fenêtre FIFA - Barea Vs Guinée équatoriale - Plusieurs cadres absents et remplacé de dernière minute

14 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

À quelques jours d'un match amical pendant la fenêtre FIFA, les Barea navigue en eaux troubles. La liste initiale publiée par le sélectionneur Corentin Martins a été bouleversée par une cascade d'absences et de remplacements improvisés.

Direction la Turquie, où les Malgaches affronteront la Guinée équatoriale le lundi 17 novembre à 17 heures, dans une rencontre qui s'annonce comme un test grandeur nature face à une formation classée 99e au ranking FIFA et déjà qualifiée pour la CAN 2025. La liste des forfaits fait mal : quatre joueurs clés manquent à l'appel. El Hadary Raheriniaina et Warren Caddy, tous deux blessés, laissent un vide béant en attaque.

Andy Pelmard, également indisponible pour cette fenêtre FIFFA. Njiva Rakotoharimalala est quant à lui bloqué suite à un engagement avec son club, qui prive l'équipe de sa vitesse sur les ailes. Face à cette hémorragie, Corentin Martins a dû réagir dans l'urgence : trois nouveaux noms intègrent le groupe, Fenohasina Razafimaro, Tony Randriamanampisoa et Mamisoa Rakotoson, tous deux issus d'Elgeco Plus.

Les Barea ont foulé le terrain d'Antalya pour leur première séance collective. « Même s'il s'agit d'un match amical, le classement FIFA est toujours remis en jeu et ne doit en aucun cas être pris à la légère. Par conséquent, la rencontre est prise très au sérieux, c'est aussi l'occasion d'observer certains joueurs et de corriger les erreurs. On le voit dans la liste, qui n'a connu que peu de changements, afin d'assurer la continuité du travail déjà accompli jusqu'à présent », déclare Andry Hildecoeur, assistant coach des Barea.

