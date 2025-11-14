Madagascar: Pétanque - Zigle et Yves s'engagent pour quatre ans avec le club Décines en France

14 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La pétanque malgache franchit un nouveau cap sur la scène internationale. Lors d'une cérémonie officielle tenue hier au Sooatel 67 Ha, les lauréats malgaches des derniers championnats du monde et tournois internationaux ont été chaleureusement honorés. Devant un parterre d'officiels, de familles et d'amateurs passionnés, deux figures emblématiques du sport boules national ont annoncé leur départ imminent pour la France : Zigle et Yves signeront un contrat de quatre ans, renouvelable, avec le prestigieux club de Décines.

La cérémonie de Réception des Lauréats malgaches lors des championnats du monde et tournoi international s'est déroulée à Sooatel, 67Ha, hier. Au coeur de l'événement, l'annonce tant attendue : deux joueurs en l'occurrence de Jean François Rakotondrainibe alias « Zigle » et Yves Rakotoarisoa poseront leurs valises à Décines, dans la banlieue lyonnaise. Selon les informations recueillies, le contrat liant les deux athlètes au club français court sur une durée initiale de quatre ans, avec une clause de renouvellement sous conditions de performances.

Les formalités administratives sont en cours : visas, certificats médicaux et accords fédéraux. Les deux joueurs devraient fouler le sol français d'ici un mois ou plus selon toujours les informations.

Le président de la Fédération Sports Boules Malgaches (FSBM) a profité de la tribune pour annoncer : la prise en charge du déplacement de l'équipe nationale à Mauritanie, où se tiendra le Championnat d'Afrique du 23 au 28 novembre prochain. L'équipe malgache sera représentée par le trio de la Pac Ampitatafika : Balôty, Salohy et Mamy Ronaldinho. Cette délégation aura pour mission de défendre les couleurs nationales lors de cette compétition continentale.

39 millions d'ariary remis

Point d'orgue de la journée, la remise d'un chèque de 39 millions d'ariary par l'opérateur Yas Madagascar aux joueurs et au staff ayant brillé sur la scène mondiale. La Fédération a tenu à préciser qu'elle n'interviendrait en aucun cas dans la répartition de cette somme, qui reviendra intégralement et directement aux athlètes et à leur encadrement.

