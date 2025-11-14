Madagascar: Nouvel an malgache - Septembre a été choisi par les tenants traditionnels du Nord

Le mois de septembre, considéré traditionnellement comme le Nouvel An dans le nord du pays, a été évoqué lors de la réunion des tenants des coutumes, tenue le mercredi 12 novembre dernier à la bibliothèque de la Grande Maison de la Communication et de la Culture. Cette décision a été prise à la suite des explications fournies par la SIRFA, les notables ainsi que la plateforme constituée des raiamandreny et olo-be.

En effet, ce mois correspond à l'apparition naturelle des premiers bourgeons, observés lors des cérémonies traditionnelles du souverain Antakarana entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Dirigé par Sergino Kader, directeur du département culturel de la région DIANA, en étroite collaboration avec la SIRFA, représentante des artistes malgaches, ce rassemblement vise également à renforcer le secteur culturel.

Par ailleurs, le ministère de la Communication et de la Culture demeure un vecteur essentiel pour transmettre les connaissances, les valeurs et la mémoire d'une communauté de génération en génération. Le premier responsable, quant à lui, s'attache à redonner vie aux principes, croyances et normes partagés au sein de la population malgache, unie dans sa diversité, afin de consolider une identité collective.