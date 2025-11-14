Madagascar: Conseil des ministres - 27 nominations aux directions d'écoles doctorales

Le Conseil des ministres tenu avant-hier a procédé à 27 nominations aux directions des écoles doctorales dans les 6 provinces de Madagascar. Ces désignations, réparties dans toutes les provinces, s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la gouvernance académique et viennent entériner les résultats des élections universitaires du 11 mars dernier. Les nouveaux responsables exerceront un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

À Toliara, ont été nommés : Théodore Razakamanana (École doctorale de Géosciences, Physique, Chimie de l'Environnement et Systèmes Hôtes-Pathogènes), Bernard Koto (Lettres, Humanités et Indépendance Culturelle), Lily Arison René de Rolland (Biodiversité et Environnements Tropicaux) et Thierry Lavitra (Institut Halieutique et des Sciences Marines).

Pour Fianarantsoa, figurent Karyl Danielson Raniriharinosy (Modélisation Informatique), Jean Claude Razaraniaina (Gouvernance et Sociétés en Mutations), Harinosy Hanitriniala Ratompomalala (Problématiques de l'Éducation et Didactique des Disciplines), Hasina Nirina Randrinaly (Sciences de la Terre et de l'Évolution), Danielle Aurore Doll Ranoromalala (Sciences de la Vie et de l'Environnement), Gaëtan Duval Solofomalala (Sciences de la Vie et de la Santé), Dominique Tiana Razafindratsimba (Sciences Humaines et Sociales), Manda Vy Rvonimanantsoa Ndaohialy (Sciences et Techniques de l'Ingénierie et de l'Innovation) et Herilala Léa Rasoanaivo (Valorisation des Ressources Naturelles Renouvelables).

À Mahajanga, ont été désignés Jeanne Angélphine Rasoamananjara (Nutrition, Environnement et Santé), Elia Béatrice Assoumacou (Génie des Vivants et Modélisation) et Hery Lisy Tiana Ranarijaona (Écosystèmes Naturels). Du côté de Toamasina, Andrianasy Angelo Djistera dirigera l'École doctorale Sciences, Cultures, Sociétés et Développement, tandis qu'Ioclin Dahy prendra la tête de la Diversité et Développement Durable.

À Antsiranana, les nouveaux directeurs sont Odilon Tiankavana (Glocalisme, Environnement et Sécurité des Sociétés Indianocéaniques), Nirinarison Jean Razafinijaka (Énergies Renouvelables et Environnement), Cécile Manorohanta (Langue, Littérature, Civilisation étrangère et Dynamique de la Modernisation) et Frédéric Asimananana (Nature, Structure de la Matière et Métrologie Nucléaire).

Enfin, à Antananarivo, figurent Richard Fortuné Randriana Nambinina (Génie des Procédés et des Systèmes Industriels, Agricoles et Alimentaires), Ramarolanonana Josoa Randriamalala (Gestion des Ressources Naturelles et Développement), Eddy Harilala Rasolomanana (Ingénieries et Géosciences), Princy Randriambololondrantomalala (Mathématiques et Applications) et Solofonirina Dieudonné Ravelomanantsoa (Physiques et Applications).