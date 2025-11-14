Madagascar: Sans le soutien populaire

Plusieurs agences tananariviennes et autres sites de la Jirama, ainsi que quelques lignes stratégiques dans plusieurs villes, notamment Toamasina, Mahajanga, Toliara et Fianarantsoa, ont subi avant-hier des coupures d'électricité intentionnelles dont les auteurs étaient des employés syndicalistes de la Jirama.

Sans le soutien populaire

Des syndicalistes ont en effet brandi, la veille, une menace de coupure générale d'électricité et d'eau, si les revendications ne sont pas satisfaites, notamment le limogeage ou la démission, c'est selon, du directeur général de la Jirama, ainsi que l'abandon du nouveau statut de la société. La menace a été mise à exécution, du moins en partie, dans plusieurs villes, dont ne fait pas partie Antananarivo.

Privées d'électricité pendant plusieurs heures, les populations des villes touchées n'ont pas tardé à réagir dans les médias et sur les réseaux sociaux, condamnant en masse ces actes qualifiés d'inacceptables » et « dépassant la ligne rouge », car prenant en otage les usagers du service public. Pluie de condamnations voire d'insultes sur les réseaux sociaux à l'endroit des auteurs de ces coupures d'électricité intentionnelles.

La quasi-totalité des commentaires ont fustigé le comportement de ces syndicalistes « dépassant les bornes », affirmant, en retour, que les agents de la Jirama sont loin d'être exemplaires en matière de service et d'honnêteté. En d'autres termes, ce mouvement des employés de la Jirama, à l'opposé des derniers mouvements de la jeunesse et des citoyens, est privé du soutien populaire.

La situation de mercredi dernier a été à l'origine d'un dépôt de plainte de la part de la direction de la société nationale d'électricité et d'eau. Plusieurs personnes interpellées. Une affaire dorénavant pénale.