Madagascar: Malagasy Miara-Miainga - Seul le Bureau politique est habilité à parler au nom du parti

14 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Le parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) de l'ancien ministre Hajo Andrianainarivelo a réaffirmé, par le biais d'une déclaration officielle qui s'est tenue hier, que seul son bureau politique est légitime pour s'exprimer au nom de l'organisation. Cette précision fait suite à l'apparition de voix discordantes utilisant le nom du parti à des fins personnelles, dans un contexte où certaines manoeuvres politiques de manipulation commencent à émerger.

Le MMM a en effet dénoncé les diverses usurpations et faux-semblants qui cherchent à détourner l'image et le nom du parti pour des intérêts individuels. Cette déclaration fait écho à la volonté de maintenir la cohérence interne et de garantir que toutes les positions publiques respectent les principes et les lignes directrices définis par le bureau politique.

En outre, le parti a réitéré son soutien envers le gouvernement actuel, tout en soulignant son engagement à oeuvrer pour la stabilité et l'intérêt national. Toutefois, ce soutien est conditionné par le respect des lois en vigueur et des intérêts de la nation.

