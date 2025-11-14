Angola: Téte António préside la 19e session ordinaire du Comité interministériel de la CIRGL

13 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, Téte António, préside, depuis jeudi matin, la 19e session ordinaire du Comité interministériel de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), qui se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette réunion, qui rassemble les ministres des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Relations extérieures des pays membres de la CIRGL, a été ouverte par la Première ministre et cheffe du gouvernement de la RDC, Judith Tuluka Suminwa.

La réunion vise à analyser la situation en matière de paix et de sécurité dans la région, ainsi que les perspectives de coopération multilatérale.

Au cours de ces travaux, les participants examinent le rapport du secrétaire exécutif de la CIRGL sur les réalisations, les défis et les perspectives de l'organisation, le rapport de la réunion des coordinateurs nationaux et le rapport sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, présenté par le président du Comité des ministres de la Défense de la CIRGL.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution, le ministre Téte António, en sa qualité de président sortant du Comité interministériel régional de la CIRGL, a reconnu que la région des Grands Lacs continue de faire face à des défis complexes, notamment des conflits armés, des crises humanitaires et des difficultés à consolider une paix durable.

Le ministre angolais des Affaires étrangères a souligné que les efforts de la CIRGL devraient se concentrer sur le renforcement de l'action conjointe des États membres, en mettant l'accent sur la médiation des crises, la lutte contre les causes profondes des conflits, la promotion de l'inclusion sociale et le développement économique durable.

Le ministre a également mis en avant le rôle proactif et responsable de l'Angola dans la médiation des crises dans l'est de la RDC, en République centrafricaine, au Soudan et au Soudan du Sud, en coordination avec l'Union africaine, les Nations Unies et les partenaires régionaux et internationaux.

Selon Téte António, ces actions visent à neutraliser les groupes armés non étatiques, à rétablir l'autorité de l'État dans les zones touchées et à renforcer la coopération frontalière entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda.

Parmi les résultats obtenus, le ministre a mentionné l'approbation de la Feuille de route conjointe pour la paix en République centrafricaine, ainsi que l'adoption du Concept d'opérations (CONOPS), qui encadre la mise en œuvre du Plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et du Plan de désengagement des forces.

Dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles et minières, l'Angola a joué un rôle clé dans le renforcement du Mécanisme régional de certification (MRC), garantissant la transparence et la traçabilité des chaînes de valeur des minerais de conflit.

En matière d'égalité des sexes et d'inclusion sociale, l'Angola a activement contribué à l'élaboration du Plan d'action régional de deuxième génération pour les femmes, la paix et la sécurité (2026-2030).

Selon le ministre angolais des Affaires étrangères, les progrès accomplis renforcent la crédibilité de la CIRGL et projettent une vision partagée de la paix, de la stabilité et du développement durable pour l'ensemble de la région des Grands Lacs.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.