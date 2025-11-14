Angola: La médiatrice de Justice aborde des questions d'inclusion et d'accessibilité communicationnelle

Luanda — La Médiatrice de Justice, Florbela Rocha Araújo, a reçu mercredi 12 en audience le président de l'Association des interprètes en langue des signes et intervention sociale, José Bernardo Quiteculo, afin d'évoquer le renforcement de la coopération institutionnelle dans le cadre de la promotion de l'inclusion et de l'accessibilité de la communication.

Selon une note consultée par l'ANGOP, José Bernardo Quiteculo a souligné, lors de cette rencontre, les avantages sociaux découlant du partenariat avec le Bureau du Médiateur de Justice, insistant sur l'importance de la continuité de l'interprétation en langue des signes lors des événements publics organisés par les institutions de l'État.

La responsable a réaffirmé que la présence d'interprètes est essentielle pour garantir la pleine et entière participation des personnes sourdes et malentendantes, favorisant ainsi l'exercice de la citoyenneté et l'égalité des chances.

Le Bureau du Médiateur de Justice a salué le travail remarquable accompli par l'Association, évoquant la contribution essentielle des interprètes à la transmission claire et accessible des messages institutionnels aux groupes les plus vulnérables.

Florbela Araújo a réaffirmé l'engagement de son institution à poursuivre les actions visant à consolider l'inclusion et le respect des droits des personnes handicapées.

L'Association des interprètes en langue des signes et d'intervention sociale est une organisation philanthropique, apolitique et non gouvernementale qui œuvre pour la promotion de la communication en langue des signes angolaise et l'accompagnement social des personnes malentendantes au sein des institutions publiques et privées.