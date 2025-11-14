Angola: Le ministre des Relations Extérieures rend hommage à Dom António Nsaku Ne Vunda

12 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/SC/SB

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères, Téte António, a souligné mercredi à Luanda l'importance de l'exemple donné par Dom António Nsaku Ne Vunda pour la politique étrangère angolaise, évoquant son parcours et son courage dans la défense de causes difficiles avec dignité, ce qui l'a conduit à devenir le premier ambassadeur d'Afrique subsaharienne auprès du Vatican.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue de l'inauguration de l'exposition "Vida de Negrita" (La vie de Negrita), en hommage à Dom António Nsaku Ne Vunda, Téte António a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une figure emblématique de la politique étrangère angolaise.

Il a souligné l'importance, à l'occasion de la Journée des diplomates et en cette année du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, d'honorer cette figure qui fut également le deuxième ambassadeur non européen auprès du Vatican, après le Japon.

« Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de lui : des leçons de courage, de détermination, de résilience et, surtout, d'amour pour notre patrie », a-t-il affirmé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le ministre, « en observant le parcours de Dom António Nsaku Ne Vunda, qui a quitté sa patrie pour Rome (Italie), on comprend que cela n'est possible qu'avec une grande résilience, du courage, de la détermination et, surtout, une foi inébranlable en la réalisation de ses objectifs».

Il a précisé que le ministère souhaitait que cette exposition soit inaugurée le jour de la Journée des diplomates angolais, car Ne Vunda est précisément le symbole du diplomate des temps modernes.

Il a rappelé qu'il était le premier sur le continent à avoir occupé le poste d'ambassadeur auprès du Vatican.

Il a mentionné que le ministère souhaitait que cette exposition soit inaugurée le jour de la Journée des diplomates angolais, car Ne Vunda est précisément le symbole du diplomate des temps modernes.

Il a rappelé qu'il était la première personne sur le continent à avoir occupé le poste d'ambassadeur auprès du Vatican.

À cette occasion, l'archevêque de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, a souligné que la figure de Ne Vunda représente, pour l'Église et la nation angolaise, l'affirmation des royaumes et des peuples aux côtés des nations de l'époque, encore limitées aux continents africain, américain et européen.

Il a ajouté qu'elle symbolise également l'effort de dialogue, de connaissance et de relation des souverains avec les grandes puissances de l'époque, en particulier Rome, qui représentait le centre non seulement du catholicisme, mais du monde.

« Il suffit de dire que c'est le Pape qui couronnait les souverains et les rois. Par conséquent, il s'agit aussi de la reconnaissance, par l'Église, du Royaume du Congo comme royaume indépendant, doté de ses propres structures de gouvernement », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que cela représente l'attention qu'un souverain angolais portait alors au centre de la chrétienté, au centre du catholicisme.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.