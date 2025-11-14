Angola: Le pays achève son mandat de président de la CIRGL

Kinshasa — Les dirigeants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) se réuniront à Kinshasa samedi prochain pour un nouveau sommet ordinaire, marquant la fin du mandat de l'Angola à la tête de l'organisation.

Avec un ordre du jour dominé par les questions de paix et de sécurité dans la région, ce 9e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL verra la passation de pouvoir présidentiel à la République démocratique du Congo (RDC), pays hôte, pour un mandat de deux ans.

En préparation de cette réunion, le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, est à Kinshasa depuis mercredi, où il a présidé jeudi la 19e session ordinaire du Comité interministériel de la CIRGL.

La session ministérielle, qui s'est tenue dans un hôtel de la capitale congolaise, a analysé le rapport du secrétaire exécutif sur les réalisations, les défis et les perspectives de l'organisation, avant d'adopter les rapports des réunions précédentes tenues en préparation du sommet.

Les documents examinés lors de cette 19e réunion du Comité interministériel comprenaient également des informations actualisées sur la situation sécuritaire dans la région, présentées par le président du Comité des ministres de la Défense de la CIRGL.

Dans son discours de président sortant du Comité interministériel, Téte António a reconnu que la région est confrontée à d'importants défis, tels que des conflits latents, des crises humanitaires et des difficultés à consolider une paix durable.

Selon lui, les efforts de la CIRGL devraient se concentrer sur le renforcement de l'action du Comité et l'amélioration de l'efficacité de ses actions conjointes, notamment la médiation des crises, la lutte contre les causes profondes des conflits et la promotion d'initiatives d'inclusion sociale et de développement économique.

Il a rappelé le rôle proactif et responsable joué par l'Angola dans la médiation de crises complexes, en collaboration avec l'Union africaine, les Nations Unies et les partenaires régionaux et internationaux du développement, en particulier dans les crises de l'est de la RDC, de la République centrafricaine (RCA), du Soudan et du Soudan du Sud.

Selon le ministre Téte António, ces actions visaient principalement à neutraliser les groupes armés non étatiques, à rétablir l'autorité de l'État dans les zones touchées et à renforcer la collaboration et le contrôle dans les régions frontalières de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda.

Résultats obtenus

Parmi les résultats obtenus, le ministre a mentionné l'approbation de la Feuille de route conjointe pour la paix en République centrafricaine, ainsi que l'adoption du Concept d'opérations (CONOPS), qui encadre la mise en œuvre du Plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et du Plan de désengagement des forces.

Dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles et minières, l'Angola a joué un rôle clé dans le renforcement du Mécanisme régional de certification (MRC), garantissant la transparence et la traçabilité des chaînes de valeur des minerais de conflit.

En matière d'égalité des sexes et d'inclusion sociale, l'Angola a activement contribué à l'élaboration du Plan d'action régional de deuxième génération pour les femmes, la paix et la sécurité (2026-2030).

Téte António estime que ces avancées témoignent d'une action concrète, d'un dialogue constructif et de résultats tangibles, renforçant ainsi la crédibilité de la CIRGL et projetant une vision partagée de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région des Grands Lacs.

La CIRGL, qui regroupe 12 États membres, est une organisation intergouvernementale fondée en 2000 en Tanzanie, sur la base du Pacte pour la sécurité, la stabilité et le développement dans la région. Son objectif est de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable dans la région des Grands Lacs.

Les États membres de la CIRGL sont l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie.