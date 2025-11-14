Angola: Le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la traçabilité des diamants nationaux

Luanda — Le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Victor, a réitéré mercredi à Luanda l'engagement du pays en faveur de la traçabilité de ses diamants nationaux, de l'extraction au consommateur final, conformément aux règles établies par le Processus de Kimberley.

Dans une déclaration à LA Radio Nacional de Angola (RNA), concernant la participation de l'Angola à la réunion plénière ministérielle sur le Processus de Kimberley, qui se tient ce mois-ci aux Émirats arabes unis, le responsable a rappelé que le pays s'est déjà doté de machines de certification permettant de vérifier l'origine des diamants.

Il a indiqué que pour que les diamants angolais soient véritablement exempts de défauts, d'autres actions restent nécessaires, telles que la création de coopératives de mineurs artisanaux, afin de lutter contre l'exploitation minière illégale et de contribuer à l'augmentation et à la diversification de la production de cette ressource dans le pays.

La réunion plénière ministérielle sur le Processus de Kimberley est une rencontre internationale où les États membres du système de certification des diamants discuteront et évalueront les questions relatives à la réglementation du commerce et à la lutte contre les diamants de la guerre.

Lors de cette réunion, le procès-verbal sera approuvé, les rapports des commissions et sous-comités seront débattus, et les principaux défis et propositions du Processus de Kimberley seront abordés, ainsi que l'élection des présidents pour l'année suivante.

Le Processus de Kimberley (PK) est un mécanisme multilatéral de certification de l'origine des diamants visant à prévenir l'achat et la vente de diamants de sang, en particulier ceux provenant de zones de conflit, de guerres civiles et de violations des droits humains.

La réunion a condamné l'exploitation illégale des diamants, principalement pratiquée par des personnes en situation de migration irrégulière.