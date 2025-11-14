Angola: Le transfert de toutes les compagnies aériennes vers AIAAN prend fin le 2 décembre

Luanda — Le transfert des vols des sept dernières compagnies aériennes opérant à l'aéroport 4 de Fevereiro de Luanda vers l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), situé dans la province d'Icolo e Bengo, se déroulera du 27 novembre au 2 décembre de cette année, a appris l'ANGOP ce mercredi.

Cette phase concerne le transfert des compagnies Air France, qui a annoncé le début de ses opérations à l'AIAAN dès le 30 novembre, Transportadora Aérea Portuguesa (TAP), dont le transfert est prévu pour le 1er décembre, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines et Airlink.

Ce processus marque la fin du programme de transfert progressif de tous les services de l'ancien aéroport 4 de Fevereiro vers l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto (AIAAN). Angola Airlines (TAAG) y opère des vols internationaux depuis le 19 octobre, et Emirates y a transféré ses vols le 1er novembre 2025.

Inauguré le 10 novembre 2023, l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, situé dans la municipalité de Bom Jesus, s'étend sur 1 324 hectares et a une capacité de 15 millions de passagers par an et un volume de fret de 130 000 tonnes.

Doté de deux pistes doubles, l'aéroport est équipé pour accueillir, entre autres, des avions de type B747 et A380, ce dernier étant considéré comme le plus gros avion commercial actuellement en service.

La piste sud (la plus longue), longue de 4 000 mètres et large de 60 mètres, a accueilli, en juin 2022, le premier vol expérimental d'un Boeing 777 de la compagnie aérienne nationale TAAG.

Outre ses deux pistes, l'aéroport international AIAAN dispose également de 31 passerelles d'embarquement, dont 19 pour les vols internationaux et 11 pour les vols intérieurs, ainsi que de neuf carrousels à bagages, dont six sont dédiés aux vols internationaux.

L'infrastructure aéroportuaire comprend également 26 guichets pour le Service de l'immigration et des étrangers (SME), un parking de 1 710 places et des espaces commerciaux, sur une superficie de 1 825 mètres carrés.