Angola: Des professionnels de la sécurité aérienne réclament davantage d'investissements dans des systèmes technologiques

Luanda — L'Association angolaise des professionnels de l'électronique de sécurité aérienne (ATSEP) plaide pour un investissement accru dans la modernisation du secteur de l'aviation civile, notamment dans de nouveaux équipements et systèmes technologiques, afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation aérienne nationale.

Selon le président de l'ATSEP, Jorge Paz Neto, la profession souffre également d'un manque de formation continue et d'améliorations des conditions techniques et de travail.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée internationale du personnel de l'électronique de sécurité aérienne (ATSEP), célébrée mercredi 12, il a insisté sur la nécessité de renforcer les investissements dans la technologie et la qualification technique, piliers indispensables pour garantir la sécurité du trafic aérien en Angola et à l'international.

Pour le responsable, une navigation aérienne sûre repose sur la maintenance continue des équipements, l'intervention de techniciens qualifiés, des certifications régulières et un engagement sans faille en matière de sécurité.

À propos de cette journée, Jorge Paz Neto a considéré qu'elle offrait à la communauté nationale l'opportunité de réfléchir aux défis auxquels le secteur est confronté.

De l'avis du président de l'ATSEP, les professionnels de la sécurité électronique du trafic aérien ne bénéficient pas d'une reconnaissance à la hauteur de leurs missions.

Sur le plan international, il a indiqué que l'association angolaise participe à la 53e Assemblée de l'Association internationale des professionnels de la sécurité du trafic aérien (IFATSEA), qui se tient au Cap, en Afrique du Sud, du 9 au 14 de ce mois.

Il a précisé que cet événement, qui rassemble des associations de plus de 40 pays, vise à célébrer l'engagement commun en faveur de la sécurité aérienne, de l'excellence technique et de la collaboration internationale, ainsi qu'à aborder les défis posés par le système de sécurité électronique du trafic aérien, un système dynamique et en constante évolution.