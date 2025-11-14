Angola: Débat ce jeudi autour du Budget Général de l'Etat 2026

Luanda — Le projet de budget général de l'État (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice 2026 sera examiné en séance plénière à partir de ce jeudi 13 à l'Assemblée nationale.

Élaboré sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars, le projet de l'OGE/2026 fixe les recettes et les dépenses publiques à environ 33 billions de kwanzas. Il s'agira du premier budget où les recettes non pétrolières dépasseront les recettes pétrolières.

Parmi les mesures prévues figure l'exonération d'impôt sur le revenu des salariés (IRT) pour les travailleurs dont le salaire ne dépasse pas 150 000 kwanzas, afin de protéger les revenus des familles et des salariés dont le salaire correspond à ce plafond.

Une augmentation de salaire d'environ 10 % est également prévue pour les fonctionnaires angolais, une mesure visant à valoriser le travail des agents de la fonction publique et à adapter les salaires au contexte économique actuel.

Cet instrument vise également à rétablir le pouvoir d'achat des ménages et à redonner des liquidités aux entreprises afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités et créer des emplois, constituant ainsi un partenaire essentiel pour aider l'État à réduire le chômage et l'insécurité alimentaire dans le pays.

Le budget de l'État prévoit, entre autres initiatives, une exonération d'impôt sur les intérêts pour toutes les entreprises qui, de novembre de cette année à juin 2026, s'acquitteront de leurs obligations envers l'Administration générale des impôts (AGT).

Il s'agit d'une incitation pour les entreprises à se conformer à leurs obligations fiscales et à pouvoir participer aux appels d'offres publics.

Concernant les finances publiques, l'instrument propose leur amélioration continue afin de les rendre toujours plus robustes et durables.

Ce jeudi également, les parlementaires examineront le projet de loi sur l'aliénation fiduciaire de biens immobiliers à titre de garantie et le projet de loi modifiant la loi n° 22/21 du 18 octobre, la loi sur le passeport angolais et le régime d'entrée et de sortie des citoyens nationaux.