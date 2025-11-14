Angola: Le barrage de Ndue à Cunene entre dans sa phase finale

Luanda — La construction du barrage de Ndue, situé dans la municipalité de Cuvelai, province de Cunene, entre dans sa phase finale avec un achèvement physique à 90 % et sa mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026.

Il s'agit d'un projet d'infrastructure lancé en 2021, mesurant 1 500 mètres de long et 32,8 mètres de haut, prévu sur une superficie de 2 000 hectares, avec une capacité de stockage d'environ 170 millions de mètres cubes d'eau.

Selon un communiqué du Ministère de l'Énergie et de l'Eau, le barrage comprend un canal d'irrigation de 75 kilomètres et 15 réservoirs.

Ce projet devrait bénéficier à plus de 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail, et permettre l'irrigation de plus de 9 200 hectares, favorisant ainsi le développement de l'agriculture.