Afrique: La migration et l'agenda humanitaire en Afrique nécessitent une action urgente - Amma Twum-Amoah, commissaire de l'UA

Addis Ababa — La migration et l'agenda humanitaire en Afrique nécessitent une action urgente et coordonnée, de la solidarité et une approche centrée sur les personnes, selon Amma Twum-Amoah, commissaire de l'Union africaine chargée de la santé, des affaires humanitaires et du développement social.

La 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé (STC) sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays se tient actuellement au siège de la Commission de l'Union africaine.

S'exprimant lors de la réunion ministérielle qui s'est ouverte aujourd'hui, la commissaire a déclaré que « restreindre la circulation de nos propres citoyens au sein de leur propre continent nuit à notre intégration et limite notre croissance ».

Twum-Amoah a souligné que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et le Protocole sur la libre circulation des personnes sont des outils essentiels pour l'intégration continentale et la croissance économique.

Le droit de se déplacer, de commercer et de vivre à travers le continent doit être considéré comme un moteur d'unité et d'opportunités, et non comme un facteur de division, a-t-elle déclaré, soulignant la nécessité de faire passer les questions sanitaires et humanitaires avant la politique afin de prévenir les crises, de protéger des vies et de reconstruire des communautés.

Le président sortant du Bureau du quatrième STC, Dickson Matembo, a pour sa part noté que l'approche adoptée pour apporter des solutions africaines aux problèmes africains, telle que décrite dans l'Agenda 2063, commence à porter ses fruits.

Il a exhorté le nouveau président à maintenir les questions migratoires et humanitaires au centre du discours politique et non en marge des politiques.

Matembo a souligné la nécessité de rendre pleinement opérationnelle l'Agence humanitaire africaine (AfHA) et de créer le Centre d'excellence de l'UA sur les migrations, qui servira de boussole morale et institutionnelle pour le continent.

Le ministre d'État éthiopien chargé de la Justice, Belayhun Yirga, a déclaré : « Nous pensons qu'il est préférable d'aborder cette question de manière collective plutôt que séparément, car il s'agit d'un sujet d'une grande importance qui nécessite une approche unifiée et coordonnée entre les États membres.

En reconnaissance de son engagement et de son implication active dans ces domaines, l'Éthiopie a été choisie pour occuper la vice-présidence du Comité technique spécialisé (STC) pour les deux prochaines années, a-t-il ajouté.

Les membres nouvellement élus du Comité technique spécialisé sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont le Cameroun, l'Éthiopie, la Libye, le Nigeria et la Zambie, le Cameroun occupant la nouvelle présidence du Bureau du STC-MRIDP.