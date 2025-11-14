Afrique de l'Est: La quête de l'Éthiopie pour garantir son accès à la mer Rouge est dans l'intérêt national et régional - Haut responsable de l'OLF

Addis Ababa — La quête de l'Éthiopie pour accéder à la mer est fondamentale pour préserver ses intérêts nationaux et la sécurité régionale dans son ensemble, a souligné Kejela Merdasa, haut responsable du Front de libération Oromo (OLF).

Dans une interview exclusive accordée à l'Agence des Nouvelles Éthiopienne, Kejela a qualifié la perte de l'accès à la mer par l'Éthiopie d'« injustice juridique » et d'« acte injuste commis sans aucune base légitime ».

La mer Rouge a longtemps servi de centre commercial et civilisationnel à l'Éthiopie pendant des siècles, comme l'illustrent les archives historiques et les écrivains, largement connus de plusieurs générations, a noté Kejela.

Il a ajouté que la mer Rouge avait été le témoignage vivant et l'expression de l'importance historique et de la frontière naturelle de l'Éthiopie depuis le royaume d'Aksoum, comme le prouvent les preuves historiques.

Kejela a déploré les départs qui ont suivi les événements de 1991, lorsque l'Éthiopie a été exclue de la région de la mer Rouge, une situation qu'il a attribuée à une conspiration politique.

Il a fait valoir que cette évolution avait privé l'Éthiopie de son accès maritime vital, affaiblissant son potentiel économique et la rendant vulnérable aux circonstances géopolitiques imprévisibles de la région.

Kejela a rappelé l'époque où les Éthiopiens et les Érythréens vivaient sous une même bannière, décrivant leur division comme orchestrée par des ennemis historiques dans le seul but de servir leurs intérêts.

Il a donc souligné que la décision qui a conduit l'Éthiopie à perdre son accès à la mer Rouge n'avait aucun fondement juridique et constituait un crime commis contre le pays.

Le port d'Assab et ses environs, qui faisaient partie du territoire souverain de l'Éthiopie, se trouvent à 500 km d'Asmara, mais à proximité de l'Éthiopie, a fait remarquer Kejela.

Il est toutefois regrettable de constater qu'aucune activité de développement des infrastructures n'est menée dans la région d'Assab, à l'exception des infrastructures précédemment construites par l'Éthiopie, a-t-il déclaré.

Il a souligné que la recherche d'un accès à la mer Rouge par l'Éthiopie est un aspect fondamental de son intérêt national et un pilier essentiel de la sécurité régionale.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer et de promouvoir une approche pacifique et mutuellement avantageuse pour garantir l'accès à la mer sur la base du principe du donnant-donnant, soulignant qu'une telle coopération contribuerait de manière significative à la croissance économique globale de l'Éthiopie.