Afrique: Le Festival Zamane, aux portes du désert et au croisement des cultures africaines

Au sud du Maroc, à M'hamid El Ghizlane, s'ouvre ce 14 novembre 2025 le festival Zamane. Aux portes du désert, cette commune a été longtemps un point de départ pour les caravanes qui traversaient le Sahara. Cet événement cherche ainsi à faire vivre et à protéger les traditions séculaires de cette région isolée en offrant dans le même temps des concerts d'exception, tous gratuits. Immersion.

Zamane, le « passé glorieux » en langues arabe et amazigh. Ce festival porte ce nom, comme un appel pour être en harmonie avec cette histoire séculaire, pour vivre en paix avec ce majestueux désert et ses dunes qui se dressent aux abords de la ville.

Halim Sbaï, fondateur du festival Zamane, explique : « Le thème de cette année, qui est Ganga, c'est le chant des esclaves, qui sont venus par les caravanes. En jouant cette musique, ils transforment leur statut social. Ils deviennent des seigneurs au lieu d'être des esclaves. Comme le patrimoine est quelque chose qu'on reçoit de nos parents, on doit le garder pour le transmettre à nos enfants. »

« Un hommage à ces tribus qui sont venues ici »

Dans la plus pure tradition des caravanes d'antan, le festival Zamane retisse les liens, en invitant des artistes de la sous-région, comme une volonté de casser les frontières imposées aux populations.

Tête d'affiche de cette première soirée, ce vendredi, Majid Bekkas, légende de la musique Gnaoua, natif de la région, souligne : « Ce n'était pas le Mali, le Niger ou bien le Sénégal. C'était l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est un hommage à ces tribus qui sont venues ici et qui ont amené avec elles leur culture qui est la musique Gnaoua. C'est toujours un honneur et je suis toujours heureux d'être ici et de partager la musique du désert, le blues africain, avec le public du désert. »

Les amateurs de musiques pourront aussi ce week-end célébrer Aziz Sahmaoui et Vieux Farka Touré.