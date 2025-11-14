Afrique: Le rêve brisé - L'exploit de Mbemba élimine le Cameroun du mondial 2026

Le rêve du Cameroun de participer à la Coupe du Monde 2026 s'est brisé net à Rabat. Au terme d'un match de barrage intense et couperet, les Lions Indomptables se sont inclinés face à la République Démocratique du Congo sur le score de 1 à 0. L'issue de cette demi-finale africaine, disputée sur terrain neutre au Maroc, restera gravée dans la mémoire des supporters, car le coup de grâce est survenu au moment le plus cruel : dans les ultimes instants du temps additionnel.

Le seul but de la rencontre fut l'oeuvre du capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, dont la tête victorieuse à la 91e minute a renvoyé les Camerounais à la maison. Cette défaite met fin à une longue période d'invincibilité du Cameroun face à la RDC, qui n'avait plus perdu contre son voisin depuis 1978 en compétition officielle. Malgré une domination physique et un jeu rapide imposé par les Camerounais, notamment en première mi-temps, le manque de réalisme offensif et une meilleure coordination défensive des Congolais ont fait la différence. La finale des barrages africains verra donc la RDC affronter le Nigéria, qui a écarté le Gabon dans l'autre demi-finale.

L'élimination des Lions Indomptables est un coup dur pour tout un pays. Après avoir terminé parmi les quatre meilleurs deuxièmes des qualifications de la zone CAF, l'espoir d'une neuvième participation à la grand-messe du football mondial était palpable. Cependant, l'équipe a dû faire face à d'importantes difficultés en amont, notamment des absences majeures de joueurs cadres, comme Frank Zambo Anguissa et Eric Maxim Choupo-Moting, touchés par des blessures, fragilisant l'équilibre de l'effectif avant ce rendez-vous décisif. La gestion de l'effectif, dans un contexte de forte pression psychologique et de calendrier exigeant, s'est avérée déterminante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette déconvenue souligne les défis du football Camerounais actuels. Les critiques, qui pointent du doigt une crise de leadership et une sélection peinant à retrouver sa hargne habituelle, vont certainement se multiplier. Ce revers est l'occasion d'une remise en question profonde des stratégies de développement du football au Cameroun. Les supporters s'attendent désormais à des changements radicaux au sein de la FECAFOOT et du staff technique, pour bâtir une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines et de garantir une qualification pour les prochaines compétitions.

L'enjeu n'est pas seulement sportif, il est aussi économique et social. Une non-participation au Mondial représente une perte de visibilité, de revenus pour la fédération, et un impact sur le moral national. Il est impératif de capitaliser sur l'engagement et le talent des jeunes joueurs binationaux et locaux pour relancer la machine.