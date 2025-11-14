Madagascar: Suspicion de rage bovine à Isandra - La consommation de viande de bœuf douteuse interdite

Une suspicion de rage bovine dans le district d'Isandra, région Matsiatra Ambony, a été rapportée au Conseil des ministres du 12 novembre.

Des vétérinaires mettent en garde la population contre la consommation de viande provenant d'animaux infectés.

Des cas suspects de rage bovine ont été recensés dans la commune d'Ambondrona, où des zébus sont morts dans des circonstances jugées inhabituelles. Des analyses effectuées sur leur viande auraient confirmé la présence du virus de la rage bovine, selon des sources locales dans le district d'Isandra et la région Matsiatra Ambony. D'autres communes du district auraient également signalé des cas similaires ces dernières semaines.

« La rage semble se propager dans ce district. Une personne est même décédée il y a quelques semaines », rapporte un responsable d'un centre de santé de base d'Isandra, hier.

Des habitants de ce district auraient consommé la viande des animaux suspectés d'être enragés. Par précaution, ils ont été vaccinés contre la rage. Les vétérinaires déconseillent formellement la consommation de viande issue d'animaux infectés.

Ils rappellent que la maladie se transmet principalement par morsure, griffure ou léchage d'un animal infecté sur une peau lésée ou une muqueuse. « La viande bien cuite ne transmet pas le virus, mais la consommation de viande provenant d'animaux contaminés reste formellement interdite, car il s'agit d'une zoonose », souligne un vétérinaire.

Contrôle sanitaire

Les spécialistes recommandent de brûler les carcasses des animaux infectés afin d'éviter toute contamination. « Le danger vient surtout de la manipulation de la viande crue, notamment lorsqu'une plaie est présente sur la peau de la personne qui la manipule », explique un autre vétérinaire.

Selon une publication de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la rage en 2024, la contamination peut, dans de très rares cas, survenir par inhalation d'aérosols contenant le virus ou par la consommation de viande crue ou de lait provenant d'animaux infectés.

Le district d'Isandra fait partie des zones où des collecteurs achètent régulièrement des zébus destinés à la consommation dans les grandes villes, notamment à Antananarivo.

Le docteur Fetra Ramilijaona, vétérinaire à Antananarivo, tient toutefois à rassurer les consommateurs: « Tous les animaux abattus dans les abattoirs de la capitale font l'objet d'un contrôle sanitaire strict. Il n'y a donc aucun risque. »

Les animaux en provenance de districts comme Isandra ne sont pas autorisés à quitter la zone sans inspection vétérinaire.

Les vétérinaires rappellent que les signes de la rage bovine se manifestent généralement par un changement de comportement : l'animal devient soit agressif, soit apathique et déprimé. Il peut également émettre des sons inhabituels, présenter une faiblesse des membres postérieurs, puis mourir en quelques jours.

La rage continue de faire plusieurs victimes humaines chaque année à Madagascar, soulignent les autorités sanitaires, qui appellent à la vigilance et à la prévention, notamment par la vaccination des animaux domestiques tels que les chiens et les chats.