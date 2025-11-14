Madagascar: Protocole d'accord - Les internes en médecine annoncent la reprise

Les activités hospitalières devraient retrouver leur rythme normal dès la semaine prochaine. Les internes en médecine ont annoncé la reprise de leurs stages en milieu hospitalier à partir de lundi.

La signature du protocole d'accord entre le ministère de la Santé publique et les représentants des internes qualifiants, les internes et les étudiants sortants de l'IFIRP s'est tenue le mercredi 12 novembre 2025, au siège du ministère.

« Cet accord marque une étape importante dans le dialogue permanent en vue d'une recherche de solutions concertées », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Cette reprise constitue un véritable soulagement pour les hôpitaux, durement affectés par le sous-effectif médical que cause le mouvement de grève. « Les internes en médecine comblent une part essentielle du manque de personnel. Pendant le service zéro, certains actes médicaux qui nécessitent normalement dix professionnels de santé n'étaient pris en charge que par deux, voilà pourquoi nos activités ont été limitées aux soins urgents », explique une source hospitalière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec le retour des internes, les interventions chirurgicales programmées, suspendues depuis le début du mois d'octobre, devraient reprendre progressivement dès les prochains jours.

Revendications

Les étudiants en médecine précisent que toutes leurs revendications n'ont pas encore été satisfaites, notamment le recrutement massif de médecins et la réhabilitation des infrastructures sanitaires, qui s'étaleront sur plusieurs années.

Ils saluent néanmoins les efforts du ministère. « La demande d'augmentation des allocations de stage et des présalaires a été prise en compte, mais sa mise en oeuvre dépend encore du vote du projet de loi de finances », souligne un interne en médecine.

Pour rappel, les revendications des internes et étudiants portaient sur plusieurs points majeurs, dont l'augmentation du budget alloué à la santé de 5 % à 15 %, ainsi qu'une amélioration globale du système sanitaire à Madagascar.