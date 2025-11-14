Madagascar: Attentat à la pudeur - L'accusé bénéficie du doute

14 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Père de deux enfants, un accusé a été présenté à la barre de la Cour criminelle ordinaire pour le viol présumé d'une fillette de 5 ans. Le doute a joué en sa faveur.

Un père de famille a comparu hier devant la Cour criminelle ordinaire d'Anosy pour des faits présumés à caractère sexuel sur une fillette. L'affaire a été requalifiée en attentat à la pudeur, et l'accusé a été acquitté au bénéfice du doute. Après plus d'un an de détention préventive, il a pu retrouver sa famille.

Vêtu d'une chemise à carreaux noirs, d'un jean et de chaussures de sport, l'homme se tenait à la barre, les mains croisées et la tête baissée, écoutant en silence l'exposé des faits par le greffier. Sa voix était faible lorsqu'il a tenté de se défendre, et la présidente de l'audience l'a invité à parler plus fort pour se faire entendre.

Acquittement

Selon ses explications, la fillette serait entrée par inadvertance dans sa maison alors qu'il se trouvait seul dans des circonstances intimes. La rumeur s'était rapidement propagée, entraînant son interpellation et sa détention.

Le juge a rappelé l'importance de la prudence dans une affaire sensible de ce type : « Le doute profite à l'accusé », a-t-il insisté, soulignant que la justice doit être impartiale et protéger toutes les parties.

L'avocate de l'accusé a insisté sur les conclusions du rapport médico-légal, qui n'indiquaient aucune trace de violence sur l'enfant, et sur la durée déjà écoulée de sa détention préventive. Après délibération, le juge a prononcé l'acquittement au bénéfice du doute.

