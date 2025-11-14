Madagascar: Relations bilatérales - L'Allemagne réaffirme son appui au pays

«L'amitié entre l'Allemagne et Madagascar». C'est ce qui a été souligné, hier, à la villa Berlin, résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Une amitié mise en avant lors d'une réception pour marquer la journée de l'unité allemande qui devait être célébrée le 3 novembre.

Comme l'a noté Oliver Knoerich, ambassadeur d'Allemagne, au début de son allocution, «nous avons dû reporter la cérémonie en raison des tensions sociopolitiques qui ont secoué Madagascar à partir du 25 septembre». Si l'on écoute sa prise de parole, toutefois, et ses réponses aux journalistes lors de la conférence de presse qui a précédé la réception d'hier, les circonstances qui ont conduit au changement du vent politique dans la Grande île n'affectent pas les relations bilatérales entre les deux pays. La présence des chefs des institutions parlementaires et de plusieurs membres du gouvernement à l'événement pourrait le démontrer.

«L'Allemagne est l'un des principaux partenaires de Madagascar et le restera. (...) L'Allemagne continuera à soutenir Madagascar sur son chemin de développement», déclare alors l'ambassadeur Knoerich. Le diplomate souligne ainsi le fait qu'avec l'Union Européenne et ses États membres, l'Allemagne figure parmi les premiers partenaires de développement du pays. Il met ainsi en exergue un portefeuille de 460 millions d'euros répartis principalement dans les secteurs de la biodiversité, de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, de la bonne gouvernance et de la décentralisation.

Renforcer la confiance

L'ambassadeur allemand met également l'accent sur le partenariat avec le secteur privé qui, selon ses dires, «me tient à coeur». Les représentants des associations d'acteurs du secteur privé ont été fortement représentés à la réception d'hier, justement.

«Le potentiel pour une coopération économique et commerciale renforcée entre Madagascar et ses partenaires est énorme. (...) Travaillons ensemble dans un esprit où chacun y gagne pour que le secteur privé puisse investir davantage, puisse générer des emplois et augmenter les échanges commerciaux avec d'autres pays», plaide le diplomate.

Dans cette optique, Oliver Knoerich souligne l'importance de renforcer «la confiance en Madagascar en tant que lieu d'investissement», en ajoutant : «il est important de protéger les investissements dans le respect de l'État de droit et d'améliorer le climat des affaires». En réponse au diplomate allemand, Christine Razanamahasoa, ministre des Affaires étrangères, a exprimé ses remerciements pour «le soutien de votre pays pour accompagner notre pays dans son processus de refondation».