Madagascar: Conseil des ministres - Nouveaux DG aux impôts et au trésor

14 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Le 13 novembre 2025, le ministère de l'Économie et des Finances a connu plusieurs passations de pouvoir dans ses directions stratégiques. Si l'on peut parler de « visages nouveaux », ils ne sont pas totalement inconnus du public : certains ont déjà occupé des postes de responsabilité dans l'administration ou dans d'autres secteurs, même si ce n'était pas encore au sein du ministère de l'Économie et des Finances.

Pour le poste de secrétaire général, on retrouve Iouri Garisse Razafindrakoto, qui va succéder à Andry Ramanampanoharana. Inspecteur des impôts et mathématicien, il avait déjà dirigé la DGI entre 2016 et 2019. Des expériences qui en font un visage connu de l'administration fiscale.

À la Direction générale des impôts (DGI), Edmond Rafaralahy succède à Germain. Ancien directeur régional des impôts d'Analamanga, il cumule 17 années d'expérience au sein de l'administration fiscale, ayant travaillé dans plusieurs régions du pays, de Taolagnaro à Mahajanga. Titulaire d'un diplôme d'inspecteur des impôts et d'une formation d'ingénieur polytechnicien, il a déjà dirigé des centres fiscaux et des services des impôts. Sa formation en planification et urbanisme à l'Académie des recherches macroéconomiques de Beijing lui apporte une expertise supplémentaire, qui sera utile pour piloter les équipes.

À la Direction générale du Trésor, Mbinison Dorette Ratsiavahana prend la relève d'Andry Nirina Rajaofetra. Inspectrice du Trésor formée à l'IMATEP, elle a exercé des responsabilités importantes dans la Trésorerie générale d'Antsirabe et la Paierie générale d'Antananarivo, ainsi qu'au sein de la gestion de la dette publique. Directrice de la comptabilité publique depuis février 2024, elle est également un visage connu de l'administration, mais nouvelle pour ce ministère.

Le ministère complète ce renouvellement avec la nomination de Taranjamirija Randriatsarafara à la tête de la Cellule de coordination des projets de relance économique et d'actions sociales (CCPREAS). Il rejoint l'administration pour piloter les projets de relance économique et sociale déjà en place.

